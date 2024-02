Sandra Milo, il nonno era di Ragusa

Ragusa - Il nonno di Sandra Milo era di Ragusa.

«Mio padre era nato a Tunisi, come me, ma mio nonno era di Ragusa, e per tradizione i primogeniti dovevano chiamarsi Salvatore o Salvatrice. Io non lo volevo perché credo che i nomi abbiano un’influenza sulle persone, e infatti ho un esagerato senso di responsabilità che mi crea non pochi obblighi».

Il racconto di Sandra Milo è contenuto in una intervista a Elvira Serra. Salvatrice Elena Greco, in arte Sandra Milo, era nata a Tunisi come il papà, figlio di un ragusano appunto.