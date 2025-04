Sangiovanni, la depressione, l'ex fidanzata, l'addio alla musica poi il ritorno

A un anno di distanza dal suo ritiro Sangiovanni torna in televisione e lo fa nello studio di Fabio Fazio. A pochi giorni dal concerto gratuito fatto a Roma il 2 aprile e a poche ore dall'uscita del nuovo singolo "Luci allo xeno", il talento di Amici è pronto a rilasciare un'intervista a Che tempo che fa per parlare del suo anno più difficile e del suo ritorno alla musica e ai fan.

Giovanni Pietro Damian nasce il 9 gennaio 2003 a Vicenza. Frequenta il liceo nella sua città e coltiva la passione per la musica scrivendo testi e arrangiando le sue canzoni. A 17 anni, mentre frequenta il quarto anno di liceo, decide di presentarsi ai provini di Amici e viene selezionato per partecipare alla ventesima edizione del talent di Maria De Filippi. In tv si presenta con lo pseudonimo Sangiovanni e, nonostante i suoi 17 anni, si mette subito in mostra.

La partecipazione a Amici di Maria De Filippi rappresenta un trampolino di lancio per Sangiovanni. Nel 2020, mentre è nella scuola di Amici, pubblica tre brani scritti da lui: "Paranoia", "Malibù", "Lady", "Tutta la notte" e "Hype" sotto l'etichetta Sugar Music. Sangiovanni esce dal talent con numerosi premi (premio TIM della critica, premio delle radio per "Malibù" e premio SIAE) e il suo primo EP "Sangiovanni" uscito il 14 maggio 2021 ottiene un grandissimo successo.

Nell'estate dello stesso anno gira l'Italia con il suo primo tour e ai Seat Music Awards ottiene ben quattro premi. A febbraio 2022 partecipa al Festival di Sanremo con il brano "Farfalle" piazzandosi al quinto posto e un mese dopo pubblica il suo primo album in studio "Cadere volare", che viene utilizzato anche come colonna sonora del telefilm cult "Summertime". Dopo un'estate di live e festival, Sangiovanni esce con un nuovo singolo "Fluo" il 7 ottobre 2022 e annuncia il tour autunnale nelle arene. Nel 2023 torna a Sanremo come ospite di Ariete nella serata delle cover e si esibisce anche con Gianni Morandi in una versione contemporanea di "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte". A maggio 2023 realizza un featuring con Mr Rain "La fine del mondo", che viene certificato disco di platino. Nel 2024 torna a Sanremo come concorrente con il brano "Finiscimi" e si piazza ventinovesimo. L'uscita dell'album "Privacy" è fissata per il 1 marzo ma l'opera viene bloccata quando Sangiovanni annuncia una pausa a sorpresa a causa di problemi personali.

La vita sentimentale di Sangiovanni è stata sempre sotto i riflettori perchè durante la partecipazione ad Amici, nel 2020, ha conosciuto la ballerina Giulia Stabile, alla quale è rimasto legato per circa tre anni. «Per certi versi è difficile vivere una storia normale perché siamo personaggi pubblici, ma cerchiamo di viverci la nostra relazione come se fossimo due ragazzi che non fanno questo mestiere e che vogliono solo volersi bene e aiutarsi reciprocamente» raccontò al Corriere nel 2022 parlando dell'amore per Giulia. Un anno dopo, a giugno 2023, la coppia si è detta addio.

L'amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile è nato ad "Amici di Maria De Filippi". La loro storia ha fatto sognare i fan del programma, ma dopo tre anni giunse al capolinea. La rottura è stata raccontata dal cantante nel brano "Finiscimi", portato al festival di Sanremo 2024: «E' una lettera d'addio a Giulia Stabile», raccontò prima di salire sul palco dell'Ariston. Nonostante la loro fosse una storia pubblica, i due giovani non hanno mai parlato apertamente dei motivi che hanno portato all'addio, ma a Verissimo - sei mesi dopo la rottura - Giulia confessò che la fine di quell'amore era stata dolorosa: «Sono single. E al momento un po' sfortunata in amore. Il cuore è rotto in questo momento».

Sangiovanni ha sempre lottato contro un male di vivere profondo. Nel 2022, parlando con il Corriere, confessò di avere vissuto molti momenti difficili nella sua giovane carriera e di averli superati grazie alla musica: «Ho iniziato a fare musica in un momento buio, ho pensato che la musica mi salvasse, e l’ha fatto. Ma poi a un certo punto mi sono sentito come prima, in un periodo non dei migliori, e la musica c'era. Significa che ci saranno sempre momenti in cui si cade, e non c'è da vergognarsi». Dove non è arrivata la musica è arrivata la terapia, che Sangiovanni ha fatto per anni, ancora prima dell'annuncio del ritiro: «Tengo fissa una delle cose che mi ha insegnato il mio terapeuta: ogni sofferenza ha la sua dignità. Cadere non è una cosa da temere, ma da gestire, da vivere, da lì puoi riuscire a volare, anche nuotando dentro alla tristezza e alla depressione».

Il 15 febbraio 2024, pochi giorni dopo la fine di Sanremo, Sangiovanni annunciò il suo ritiro dalla scena pubblica. Con un lungo post condiviso su Instagram, l'artista parlò del suo stato emotivo e della necessità di doversi prendere cura di se stesso e di doversi prendere una pausa: «Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, Bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l'ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo». L'uscita del suo album "Privacy" venne cancellata e il suo tour autunnale negli stadi annullato, lasciando nello sconforto i fan dell'artista.

Un anno dopo il suo ritiro Sangiovanni è tornato sui social per annunciare il suo ritorno. Il 17 marzo 2025 ha condiviso un video sulla sua pagina Instagram, raccontando di avere superato il momento peggiore e di essere pronto a tornare a cantare: «Sto bene, sono contento di fare questo video per dirvelo, sto molto meglio, sono tornato in studio a scrivere, a cantare. Voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo, tutto l'affetto che ho ricevuto, veramente è stato bellissimo. Spero di ricambiarlo presto, spero di vedervi, mi mancate veramente tanto». Dopo il filmato Sangiovanni ha annunciato un concerto gratuito a Roma e l'uscita del singolo "Luci allo xeno".