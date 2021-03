Sanremo 2021: i look dal palco dell'Ariston

Ieri sera la prima puntata della 71° edizione del Festival di Sanremo. Se le orecchie sono tese per individuare la prossima canzone tormentone che canticchieremo sovrappensiero al supermercato, gli occhi sono puntati sugli outfit dei cantanti. Noi ci siamo divertiti a fare un elenco di look bocciati, look da salvare e look da amare. Un'anticipazione: nella corsa al podio Max Gazzè e Achille Lauro. Ma intendimoci, per due categorie diverse: look bocciatissimo il primo, look adorato il secondo.

Molto gettonati Dolce&Gabbana che per la serata sanremese hanno vestito Colapesce e Dimartino, abbinati in due completi color pastello, Noemi in uno sfavillante abito vintage (apprezziamo il gesto) e Francesco Renga, in un sommesso completo nero. Prada ha vestito la co-conduttrice Matilda De Angelis con ben tre cambi look, mentre Maison Margiela è stato scelto due volte: da Aiello e Arisa.

Look da bocciare





Max Gazzè



Ma ora spazio alle classifiche. Cominciamo con il conduttore Amadeus, che sembra non voler abbandonare la sua passione per le scintille e Gai Mattiolo, sarto napoletano, lo accontenta offrendogli 16 look diversi tra cui scegliere. Rigorosamente con i brillantini.

Max Gazzè è il grande e vero scivolone di questa edizione del Festival: una versione dello stregone Gandalf dal Signore degli Anelli che senz'altro ci ha fatto strappare un sorriso, ma niente più.

Look da salvare





Annalisa



La classifica continua con quei look che abbiamo apprezzato, ma non tanto da ricercarne le foto il giorno successivo appena svegli. Primo fra tutti il duo Fedez + Francesca Michielin, vestiti rispettivamente Versace e Miu Miu. Fedez resta fedelissimo a Versace, ma che dire... Non c'è grande entusiasmo. Attraente il top di Miu Miu, ma vale lo stesso discorso: non abbiamo visto vere scintille oltre a questi luccichii.



Non male il look MSGM dei Comacose. Merita una menzione invece l'outfit che lo stylist Simone Furlan (lo stesso di Madame in Dior) ha selezionato per Annalisa: minigonna e giacca nere con scollatura profonda Blumarine e sandali fuxia con lacci fino al ginocchio. A noi non dispiace. Siamo curiosi di vedere cosa ci riserveranno le prossime serate.

Look da amare





Arisa



Dulcis in fundo, i look che abbiamo adorato tantissimo. Che ci hanno emozionato, che avremmo voluto indossare: a partire da Arisa, in un completo rosso accesso Maison Margiela e gioielli Cartier. Il look di Arisa negli anni è cambiato moltissimo e noi vorremmo che restasse così per sempre: un po' dark, con i capelli raccolti in una coda di ferro e dei ciuffi ribelli neri e bianchi ad incorniciarle la frangetta. La curiosità per le prossime sere è alle stelle.



Così come lo è per i Maneskin, in total look Etro e per Madame, che si è presentata scalza (non è la prima) in un completo giacca-pantalone argentato di Christian Dior. Guantino alla mano sinistra, omaggio a Michael Jackson, e un messaggio importante: anche questa è femminilità.



Infine il magnifico Achille Lauro, per cui le aspettative erano davvero alte dopo i look dell'edizione 2020 del Festival di Sanremo. Squadra che vince non si cambia: il cantante continua a scegliere Gucci per i suoi outfit, portando sul palco dell'Ariston ben più di un collo di piume e un armatura di glitter: libertà di espressione, un invito a "fregarsene". Achille Lauro, siamo tutti con te!!