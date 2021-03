Sanremo 2021, Matilda De Angelis all'Ariston veste Prada: FOTO

Matilde De Angelis dopo aver confermato in conferenza stampa di aver scelto una maison italiana per i suoi look a Sanremo 2021, fa il suo debutto sul Palco dell’Ariston nel suo vestito Prada moda Primavera Estate 2021. Bellissima e piena di talento, Matilda De Angelis è stata la prima co-conduttrice della 71esima edizione del festival della canzone italiana e il suo outfit ha letteralmente stregato il pubblico che è rimasto incollato al teleschermo per ammirarla.

Gli occhi, ieri sera, erano puntati tutti sulla madrina della prima serata del festival di Sanremo. Matilda De Angelis, attrice di spessore, classe 1995, è semplice e raffinata. Il suo outfit è veramente un incanto. E’ il concetto assoluto di eleganza. Buon gusto, classe, raffinatezza ma soprattutto voglia di tornare a vestirsi allo scopo unico e solo di brillare: con il look di Matilda De Angelis a Sanremo 2021 è imprinting nel momento esatto in cui la si ammira mentre scende le scale dell’Ariston. Un debutto strepitoso per un degno nome del cinema italiano.

Vestita di un abito dal colore rosso intenso firmato dalla casa di moda milanese Prada, scende le famose scale di Sanremo con i tacchi vertiginosi e la sua incredibile simpatia Matilda De Angelis e arrivata sul palco del teatro Ariston, incolla il pubblico al teleschermo. Lo scollo del suo abito è profondo che accarezza il décolleté senza lasciare spazio alcuno alla volgarità. Ampia gonna a palloncino drappeggiata e maniche a fiocco, le donano un anima romantica e sognatrice. In più, a conferire carattere alla sua apparizione c’è stata anche la sua simpatia. Punta sul corto, niente abiti lunghi e gambe in vista.

Scherza sul suo rapporto con Nicole Kidman e Hugh Grant con cui ha diviso l'esperienza internazionale della serie The Undoing

"Ce l'ho fatta", sospira di sollievo Matilda De Angelis al suo ingresso sul palco dell'Ariston, dopo aver superato la temutissima prova della scala. "Questo palco ti fa dimenticare tutte quelle cose che sai fare, anche quelle basiche, come produrre saliva", dice l'attrice, abito amaranto con la gonna a palloncino e i fiocchi sulle spalle.

E poi arriva anche il secondo abito, questa volta in chiffon nero. Un abito sottoveste con ricami in jais, frange di cristallo e dettaglio gioiello sul corpetto. In abbinamento sandali in raso nero con tacchi veriginosi abbinati. Che dire anche quest le sta d'incanto

Anche il terzo cambio della sertata è firmato da Miuccia Prada ma non si tratta di un abito ma di un complto pantaloni. A fine serata, sciolta più che mai durante il duetto con Fiorello, Matilda, sfoggia un completo pigiama in kid mohair color grigio, impreziosito da ricami ramage indossato con un top nero in tessuto Re-Nylon, questa volta in abbinamento a sandali grigio color argento.

Secondo Noi, Prada ha saputo ben interpretare la personalità della bella e talentuosa attrice Italiana che è stata una vera icona di eleganza della Prima serata del Festival della Canzone Italiana. Ora siamo tutti curiosi degli abiti che sfoggerà alla seconda serata.





Allegati alla news