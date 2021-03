Vittoria Ceretti i look di Sanremo 2021: FOTO

Sanremo 2021- Vittoria Ceretti la super modella classe 1998, arriva sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo. Vittoria 22 anni, Bresciana , occhi verdi, capelli castani, un metro e 76 di altezza, mostra sul palco di Sanremo di avere un portamento elegante. “Super top model italiana che a poco più di vent'anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea”: così Amadeus ha presentato Vittoria Ceretti, 22enne bresciana al suo fianco nella serata di giovedì.

L’orecchio sì, ma pure l’occhio vuole la sua parte, e nella rassegna nazionalpopolare per eccellenza, quella bella fetta di soddisfazione lo sguardo attento dei telespettatori la pretende eccome, appagato come vuole essere dall’immagine curatissima dei suoi protagonisti e delle Madrine della serate che affiancano Amadeus.

Sanremo 2021: i look di Vittoria Ceretti

Metabolizzato il forfait di Naomi Campbell, il pubblico di Sanremo trova un’altra modella a rappresentare il settore sul palco dell’Ariston Chanel, Tom Ford, Versace, Etro; e ancora Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Azzedine Alaïa, Givenchy, Dolce e Gabbana: sono tante le griffe che hanno affidato alla slanciata fisicità di Vittoria Ceretti l’interpretazione delle loro creazioni, in passerella come nelle varie campagne pubblicitarie. I pronostici su chi avesse firmato gli abiti dell’occasione sanremese sembravano, perciò, tutti probabili, per quanto negli ultimi post Instagram figurasse come testimonial di Louis Vuitton e Alberta Ferretti. Invece Vittoria Ceretti, la super modella famosa in tutto il mondo, scende le scale dell’Ariston avvolta dai volant dell’abito nero e rosa lungo con spacco laterale di Valentino Haute Couture adornato da volant e fiocchi rosa confetto. Vittoria Ceretti, co-conduttrice della terza serata del Festival 2021, dopo Matilda De Angelis ed Elodie, ha disceso le scale insidiose dell'Ariston con l'esperienza e la sinuosità di un giaguaro. Il suo primo vestito è stato disegnato per lei niente meno che da Valentino by Pierpaolo Piccioli. Ma non è stato il solo dettaglio a catturare la nostra attenzione. A fianco di Amadeus Vittoria è stata una vera lady, al di sopra di tutto.

Vittoria Ceretti, nella serata di Sanremo 2021 dedicata alla canzone d'autore, tra cover e duetti, si è lasciata ammirare in un vestito di Valentino di vera bellezza, illuminato dai bagliori dei gioielli Bvlgari, bracciali e orecchini da urlo

Il look di Vittoria Ceretti a Sanremo 2021 incarna lo stile perfetto per accendere di magia la primavera 2021.

Il secondo look sfoggiato da Vittoria Ceretti è un abito lungo dai riflessi oro che mette in risalto la sua silhoutte perfetta. Il secondo abito è un Giorgio Armani Privé in un delicatissimo beige dorato con cristalli. Smanicato, linea a tubino che avvolge il suo fisico statuario e il portamento da top model.

Il terzo cambio abito sfoggiato da Vittoria Ceretti sul finire della serata dei duetti è un abito monospalla. Il terzo look di Vittoria Ceretti per la terza serata di Sanremo 2021porta il nome di Versace ed è un abito monospalla nero dalla fantasia velata.

ecco in ordine di uscita tutti i look di Vittoria Ceretti,

1- Valentino Haute Coutur, 2- Giorgio Armani Privé e 3- Versace,

ora non ci resta che attendere il look di Barbara Palombeli nella quarta serata del Festival giunto alla sua 71°edizione, di questa sera.