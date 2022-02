Sanremo 2022, Coma_Cose positivi al Covid: salta l’esibizione

Sanremo - I Coma_Cose sono infatti risultati positivi a un tampone Covid e non si sono esibiti stasera durante la terza serata del Festival: Fausto Lama e California - pseudonimi di Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano - erano attesi come ospiti e avrebbero dovuto eseguire Fiamme negli occhi, il brano che hanno portato lo scorso anno all’Ariston.

«Stanno bene ma sono ovviamente in isolamento», fa sapere in conferenza stampa Claudio Fasuolo, dirigente RAI. Con Orietta Berti e Rovazzi, sulla nave (la Costa Toscana, il palco galleggiante del Festival), si è esibita Gaia (Gaia Gozzi, Guastalla, 1997) che ha cantato Cuore Amaro.

«Sarà un anno di cambiamenti? Speriamo di sì», si legge nell’ultimo post di Fausto e Francesca, che fanno coppia anche nella vita. «Ultimamente abbiamo staccato dai social e siamo riusciti a lavorare in modo molto più produttivo, sia per il tempo impiegato a scrivere e registrare ma soprattutto per quello speso a lasciarci ispirare da qualcosa di più intimo, qualcosa di meno inquinato dal rumore di fondo». «Vivere e lavorare insieme non è facile, ma è rassicurante constatare che trascurando Instagram stiamo anche trovando un equilibrio di coppia migliore».