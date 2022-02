Giovanna Civitillo: i look colorati della moglie di Amadeus

Sanremo- In ogni puntata di Sanremo, Giovanna Civitillo la moglie di Amadeus, riesce ad attirare i riflettori con i suoi look scenografici e colorati: ecco chi la veste.

Giovanna Civitillo è tra le grandi protagoniste della 72esima edizione del Festival di Sanremo, anche se segue le serate solo dalla prima fila della platea. Possiamo dire che il Sanremo, il terzo per l’esattezza condotto da Amadeus è un Festival, formato Famiglia. Amadeus infatti ha portato con se moglie e figlio anche sul palco dell’Ariston. E se dietro un grande uomo c’è una grande donna, come recita, il noto detto popolare, dietro una grande donna (di spettacolo) c’è un grande Stilista che le ha permesso in queste tre sere di farsi notare con i suoi look colorati e non solo.

Amadeus è il protagonista indiscusso della 72esima edizione del Festival di Sanremo, il direttore artistico è riuscito a portare sul palco dell'Ariston molti dei cantanti più amati del momento e 5 donne tra le più belle e amate dal pubblico italiano. Da Ornella Muti, nella prima serata, Lorena Cesarini nella seconda, Drusilla Foer, nella terza, Chiara Maria Giannetti prevista per questa sera e Sabrina Ferilli per la finale.

Non sorprende, dunque, che fin dalla prima serata abbia fatto raggiungere numeri da record alla nota kermesse canora, che già dalla prima puntata ha registrato numeri da record che non si vedevano da anni. Come da tradizione, ad accompagnarlo in questa avventura c'è la moglie Giovanna Civitillo che, sebbene partecipi all'evento solo dalla platea, riesce sempre ad attirare tutti i riflettori su di sé. Segue lo show direttamente dalla prima fila e non di rado viene inquadrata e coinvolta dagli artisti che si esibiscono sul palcoscenico, come ha fatto Fiorello durante la prima serata. Il dettaglio che non si può fare a meno di notare? i suoi look colorati

Sfoggia sempre dei look scenografici e colorati capaci di illuminare l'Ariston.

Quel giallo della serata inaugurale del Festival di Sanremo lasciava presagire le chiare intenzioni della «first lady»: farsi notare.

Giovanna Civitillo la seconda sera si è infilata un abito da sera con spalline rosso fuoco con spacco e una profonda scollatura con quelle punte dava proprio l'idea delle fiamme.

Il brand che lo ha realizzato si chiama, neanche a dirlo, Rossorame.



Giovanna Civitillo e il debutto sanremese in giallo

Durante la prima serata del Festival di Sanremo era impossibile non riconoscere Giovanna Civitillo in platea e non solo perché era seduta al centro della prima fila: la moglie di Amadeus ha sfoggiato un appariscente abito giallo accesso. Il look total yellow firmato Gai Mattiolo (brand che firma anche le scintillanti giacche del marito), che per lei ha pensato a una scenografica creazione della collezione Primavera/Estate 2022.

Il vestito è lungo e luminoso, ha un bustier aderente con un generoso scollo a V e le spalline sottili e una pomposa gonna di tulle a balze. Per completare l'outfit Giovanna ha scelto degli accessori non troppo esuberanti, ovvero un paio di décolleté di vernice nude, una collana sottile di Salvini e un raccolto bon-ton.

La moglie di Amadeus in rosso al Festival di Sanremo

Giovanna Civitillo era molto riconoscibile, anche se ha evitato le ruches e "l'effetto pulcino". La moglie di Amadeus ha osato con il rosso fuoco, sfoggiando un lungo abito fiammante. Si tratta di un modello a sirena con una sinuosa gonna drappeggiata in vita e un corpetto di raso "effetto petalo", con le spalline sottili e una profonda scollatura a V. Ha poi aggiunto un tocco scintillante con dei décolleté tempestati di glitter argento di Le Silla e ha tenuto i capelli legati in un mezzo raccolto portato con la fila centrale.





Il look mannish di Giovanna Civitillo

Per la terza serata Giovanna Civitillo ha puntato su un più sobrio total black ma non ha rinunciato ai dettagli scintillanti che hanno aggiunto un tocco luminoso al look. La moglie del conduttore ha seguito il trend della moda mannish con un tailleur giacca e pantaloni. Il capo più audace è il blazer, un modello senza bavero, con un unico bottone gioiello e dei cristalli silver applicati su tutta la scollatura. Maxi orecchini di diamanti, décolleté glitterati neri, un tiratissimo chignon: questi sono i dettagli con cui Giovanna ha reso sofisticato e scenografico il suo outfit. Cosa riserverà Giovanna al pubblico per la finale?