Sanremo 2022: Gli abiti da sogno di Lorena Cesarini illuminano l'Ariston

Alla seconda serata del Festival di Sanremo 2022 la conduttrice scelta per affiancare Amadeus è stata Lorena Cesarini che ha incantato con i suoi abiti da sogno e illuminato il palco dell’Ariston. La veste un grande marchio

Dopo la meravigliosa Ornella Muti, che ha scelto due abiti firmati da Francesco Scognamiglio, ad affrontare uno dei palchi più importanti d’Italia è l’attrice che in molti conoscono grazie al suo ruolo nella celebre serie tv Suburra. Per un’occasione come questa, Cesarini non poteva che scegliere Valentino, brand di cui già da tempo è testimonial

Gli abiti del Festival di Sanremo 2022 anche quest’anno stanno facendo parlare di sé. Gli outfit sono il marchio di fabbrica di ogni edizione della kermesse sanremese che in fatto di moda spesso anticipa i tempi delle stagioni successive. Ieri a vestire Ornella Muti è stato il napoletano Francesco Scognamiglio,( foto) due abiti fantastici che hanno valorizzato la bellezza senza tempo di una diva Italina e di una donna straordinaria.

Era difficile per Lorena Cesarini scendere le scale dell’Ariston durante la seconda serata, soprattutto dopo la Muti e i suoi vestiti stupendi. Eppure ci è riuscita! Scendendo le scale di Sanremo, durante la seconda serata, ha brillato in particolare con il suo primo abito. Una bellezza contemporanea esaltata dalla sua stylist e dal marchio scelto.

Entriamo nel dettaglio e scopriamo chi ha vestito Lorena Cesarini’ che le ha permesso di illuiminare il palco dell'Ariston

Lorena Cesarini chi è e perché è stata scelta per Sanremo 2022

Chi ha vestito Lorena Cesarini: abiti e gioielli

Rebecca Baglini è la stylist che veste Lorena Cesarini. I primi due abiti sono del marchio Valentino, il terzo di Fausto Puglisi per Roberto Cavalli, i gioielli di Bulgari, le scarpe di Roger Vivier. Non si poteva fare di meglio, la pagella del look dell’attrice di origini senegalese è da dieci e lode. Il primo abito rosa cipria, lavorato in simil Swarovski hanno esaltato la sua carnagione.

Alta e slanciata lo scollo quadrato ha messo in evidenza le spalle ben definite. La coda accennata del suo abito Valentino è da copertina. Potremmo dire che la Baglini, che veste Lorena Cesarini, ha scelto un classico contemporaneo, giocando sul chiaroscuro della sua carnagione abbinata al vestito



Il secondo abito che ha indossato Lorena Cesarini e purtroppo intravisto troppo poco è sempre firmato dalla Maison Valentino, come il Make Up. Nude, girocollo, ha incantato con un ricamo di tessuto e paillettes ispirato ai fiori di Sanremo.





ll terzo abito della conduttrice della terza serata del Festival è quello che sicuramente resterà nelle storia dei look della kermesse sanremese. Un abito nero, spallina sottile, la stampa di una tigre che rievoca la personalità dell’attrice. L’abito è dello stilista Fausto Puglisi per Roberto Cavalli.

Rebecca Baglini, che veste la Cesarini, ha voluto osare, vincendo, con un capo rock e molto giovane. Per gli ultimi due abiti, un cut dress nero prima e rosso poi, l’attrice ha scelto di muovo Maison Valentino.