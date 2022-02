Sanremo 2022: il ripasso dei look

Primo febbraio, prima serata del Festival di Sanremo 2022. Un'edizione finalmente con il pubblico in presenza e capienza al 100% del teatro Ariston, mentre l'anno scorso il Festival si è tenuto a porte chiuse, seguito in diretta da tutti, ma proprio tutti. Eppure lo ricordiamo come un grande Sanremo, con molte novità rispetto al look dei cantanti in gara.



Elodie in Versace, Sanremo 2021



Dall'anno scorso, ma forse già dal 2020 grazie ad Achille Lauro e al suo stylist Nick Cerioni, si nota una certa attenzione per l'immagine dei concorrenti. O meglio: brand di prestigio, riconoscibili, vestono i cantanti con i propri abiti, procurati a loro volta dagli stylist personali degli artisti. Un lavoro di immagine eccezionale: finalmente la moda si interessa a Sanremo e rende indubbiamente il palco dell'Ariston più interessante.

In preparazione ai look che vedremo sfilare sul palco da questa sera fino alla finale di sabato, facciamo un grande ripasso dei 5 look più interessanti, memorabili e spettacolari che hanno segnato la passata edizione del Festival di Sanremo.

1. La Rappresentante di Lista in Valentino







Il duo La Rappresentante di Lista, in gara anche per questa edizione, in Valentino sono stati una grandissima sorpresa per gli amanti della maison: tailleur bianco per Dario Mangiaracina e abito couture vaporoso, immenso, stupendo, per Veronica Lucchesi.

2. Madame in Dior







Madame ad ogni esibizione si è vestita con un abito confezionato per lei da Dior. I look sono stati pensati dal suo stylist personale Simone Furlan. Sempre scalza, indossava abiti potenti per rivendicare la forza della propria voce.

3. Orietta Berti in GCDS







La più amata da tutti, Orietta Berti è stata vestita dallo stylist Nick Cerioni in total look GCDS. La sua presenza fuori dal tempo e lontana da ogni critica, abbinata a uno stile così improbabile eppure funzionale, hanno conquistato il cuore di Fedez e Achille Lauro, che, conclusa l'esperienza sanremese, hanno composto insieme a lei la hit dell'estate "Mille".

4. Elodie in Oscar de la Renta







Elodie, non cantante in gara, ma co-conduttrice dell'edizione 2021 del Festival di Sanremo ha sbalordito proprio tutti. Grandissimo merito alla sua stylist Ramona Tabita, che per lei voleva lo stesso trattamente che i brand hanno sempre riservato per le soubrette di passaggio sul palco. E ha superato ogni aspettativa: indimenticabile la performance con un abito di Oscar de la Renta color argento, composto da intrecci di mille frange.

5. I Maneskin in Etro







I Maneskin, vincitori ufficiali del Festival di Sanremo 2021, dopo questa vittoria sono decisamente decollati. Prima si esibivano con succinti body semitrasparenti disegnati per loro da Etro, mentre ora sono testimonial della campagna pubblicitaria Aria di Gucci, dove vestono alla perfezione i feticci sadomaso della collezione.