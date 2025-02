Sanremo 2025, la carezza a Gianni Bella di Marcella

Sanremo - Un momento intenso sotto il palco ieri sera. Dopo l’esibizione di Marcella Bella, che ha cantato accompagnata dai giovani gemelli violinisti Twin Violins, L’emozione non ha voce, Carlo Conti e la cantante sono scesi in platea per salutare e omaggiare Gianni Bella, autore della canzone scritta, insieme a Mogol, nel 1999 per Adriano Celentano.

Il musicista nelle prime file del teatro era visibilmente commosso, mentre la sorella gli dava una carezza e il pubblico dell’Ariston gli tributava una standing ovation. “Gianni l’ho cantata per te – ha detto – È un brano bellissimo e io sono sempre stata un po’ gelosa che al successo l’avesse portata Adriano. Sono stata felicissima di poterla cantare qui a Sanremo come cover”.

Catanese, 77 anni. il cantautore ha avuto un ictus nel 2010 e dopo un periodo di riabilitazione durato sette mesi, ha recuperato pienamente le funzioni ad eccezione della voce e ha ricominciato a scrivere musica. Per questa ragione ieri sera all’Ariston non ha preso la parola. Nella sua lunga carriera ha firmato pezzi entrati nella storia della musica come Montagne verdi, scritta con Giancarlo Bigazzi, per la sorella e poi Sole che nasce, sole che muore, Un sorriso e poi perdonami, Io domani e Nessuno mai. E poi negli anni Novanta le canzoni più famose di Adriano Celentano compreso l’album rimasto in classifica per due anni Io non so parlar d'amore.

Schivo e poco presenzialista, anche prima della malattia, a Sanremo il musicista ha sempre preferito mandare la sorella, anche se alcune partecipazioni – nell’81 da solista con Questo amore non si tocca, nel 1990 con la sorella con Verso l'ignoto e ancora con lei nel 2001 con Forever per sempre – le ha fatte. Come ha raccontato a Repubblica: "C'era troppo di tutto, a cominciare dallo stress. Io lasciavo andare gli altri, ci mettevano loro la faccia, e mi divertivo a scrivere. Forse così ho avuto meno del previsto dalla carriera di cantante. Amen". Ieri sera invece c’era, accompagnato dalla moglie, e quando la sorella gli ha dato il suo bouquet ha detto: “Grazie di essere qua, grazie! Una grande emozione”.