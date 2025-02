Sanremo 2025, la classifica della seconda serata

Sanremo - Al termine della seconda serata di Sanremo 2025 di mercoledì 13 febbraio Carlo Conti ha letto la classifica provvisoria della seconda serata, secondo la Giuria delle Radio e il Televoto, svelando solo le 5 prime canzoni in testa alla classifica, non in ordine di posizione. Questa la lista dei cantanti nella Top Five provvisoria, che comprende i 15 artisti in gara che si sono esibiti questa sera:

Giorgia – La cura per me

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Fedez – Battito

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Lucio Corsi – Volevo essere un duro.

Il pubblico da casa con il Televoto e la giuria delle radio hanno votato le 15 esibizioni della seconda serata del Festival, mercoledì 12 febbraio. La classifica provvisoria della prima serata, votata dalla giuria della sala stampa, tv e web, ha visto ai primi cinque posti Lucio Corsi, Achille Lauro, Giorgia, Brunori Sas e Simone Cristicchi. La serata si è aperta con le sfide delle Nuove proposte, superate da Alex Wyse con Rockstar e Settembre con Vertebre. Nella terza serata si svolgerà la finalissima tra i due e sarà decretato il vincitore delle Nuove proposte deciso da Televoto (34%), giuria delle radio (33%) e giuria della sala stampa, tv e web (33%). Al termine delle 15 esibizioni della seconda serata il conduttore e direttore artistico ha reso noti solo i primi cinque più votati da Televoto (50%) e giuria delle radio (50%), senza specificare la posizione in classifica. L'effetto del voto popolare si vede per ora solo sulla metà degli artisti: si riconfermano i quattro più votati ieri e entra in classifica Fedez. Nella terza serata è prevista l’esibizione degli altri 14 da cui scaturirà una nuova classifica.