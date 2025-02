Sanremo 2025, la scaletta della prima serata

Sanremo - Comincia stasera il Festival di Sanremo, edizione numero 75, con 29 cantanti in gara: il vincitore sarà proclamato nella serata di sabato 15 febbraio. Conduttore e direttore artistico è Carlo Conti, che prende il testimone da Amadeus, dopo cinque fortunatissime edizioni. Sarà davvero il Festival a polemiche zero, come nelle speranze di Conti? Chissà. Co-conduttori della prima serata sono Antonella Clerici e Gerry Scotti. Si esibiranno stasera tutti e 29 i cantanti in gara. Le esibizioni verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e al termine del voto verrà stilata la classifica, di cui saranno comunicate soltanto le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento. Ad aprire il Festival sarà un omaggio al pianista e compositore Ezio Bosso, scomparso nel 2020, che Conti aveva ospitato nel suo secondo Sanremo, nel 2016, e che gli ha ispirato la parola chiave dell'edizione di quest’anno: insieme.

I cantanti

Nella prima serata, si esibiranno tutti i 29 cantanti in gara. Di seguito l'elenco degli artisti e i titoli delle canzoni, in ordine di apparizione.

Gaia - Chiamo io chiami tu

Francesco Gabbani - Viva la vita

Rkomi - Il ritmo delle cose

Noemi - Se ti innamori muori

Irama - Lentamente

Coma_Cose - Cuoricini

Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

Marcella Bella - Pelle diamante

Achille Lauro - Incoscienti giovani

Giorgia - La cura per me

Willie Peyote - Grazie ma no grazie

Rose Villain - Fuorilegge

Olly - Balorda nostalgia

Elodie - Dimenticarsi alle sette

Gli ospiti

Gli ospiti della prima serata sono la cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad che canteranno insieme Imagine di John Lennon: il messaggio per la pace in Medio Oriente. Alle 22.30 il super ospite Jovanotti che porterà uno show consistente con un momento di festa: con lui sul palco ci sarà anche la Rockin'1000 - The Biggest Rock Band on Earth, un supergruppo musicale formato da musicisti di tutto il mondo, nato in Italia nel 2014 come tributo ai Foo Fighters.