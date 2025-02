Sanremo 2025, la terza serata: vincono Olly, Brunori Sas, Coma_Cose, Irama e Gabbani

Sanremo - Nel corso della terza serata di Sanremo 2025, giovedì 13 febbraio, si sono esibiti 14 dei 29 cantanti in gara - quelli che non sono saliti sul palco mercoledì 12 - con le loro canzoni. Anche questa sera gli artisti sono stati votati dal pubblico a casa tramite televoto - che ha inciso per il 50% sul voto complessivo - e dalla giuria delle radio.

Al termine delle esibizioni, dopo lo stop al televoto, è stata elaborata la classifica di serata. Carlo Conti e le co-conduttrici Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa hanno annunciato le prime 5 posizioni. Ecco gli artisti presenti nella Top 5 della terza serata di Sanremo 2025 (anche in questo caso l'ordine è casuale): Coma Cose con Cuoricini Brunori Sas con L'albero delle noci Irama con Lentamente Olly con Balorda nostalgia Francesco Gabbani con Viva la vita.

Oggi, venerdì 14 febbraio, serata dedicata alle cover - le esibizioni saranno votate da televoto (34%), giuria della sala stampa, tv e web (33%), giuria delle radio (33%), ma la classifica di serata non inciderà sulla classifica provvisoria delle altre serate. La gara riprenderà sabato 15 febbraio. Anche in questo caso le esibizioni saranno votate da tutte e tre le giurie: televoto (34%), giuria della sala stampa, tv e web (33%) e giuria delle radio (33%). I voti ottenuti saranno poi sommati a quelli della prima, della seconda e della terza serata per ottenere una nuova classifica generale (determinata dalla media percentuale delle votazioni). Saranno poi annunciati soltanto i nomi degli artisti in Top 5 e sarà effettuata una nuova votazione attraverso televoto, giuria della sala stampa, tv e web e della giuria delle radio. L'esito di questa nuova votazione sarà sommato al risultato complessivo delle precedenti votazioni e si otterrà la classifica finale di Sanremo 2025.