Sanremo ha avuto finalmente una conduttrice “eleganzissima” Drusilla

"Io dovevo essere la figura scandalosa di questo festival ma insomma, non mi sembra che ne manchino!".

Chi è Drusilla Foer non è certo facile a dirsi, ma una cosa è certa: è bastata la sua nomina a madrina della terza serata di Sanremo 2022, e la sua prima osservazione, pungente e delicata, come solo le sue sanno essere - durante la conferenza stampa del Festival della Canzone Italiana - per annoverarla tra le più favorite della kermesse.

Drusilla Foer, così statuaria e così eleganzissima - nome che porta anche il suo recital teatrale, con il quale è impegnata in tournée - così anticonformista e così squisitamente spontanea e spregiudicata, a Sanremo 2022 ha portato naturalezza e talento ed eleganza

Parlano così anche i suoi look, disegnati dalla sarta Rina Milano, che custodisce un atelier delle meraviglie sartoriali sul Lungarno Vespucci, come riporta La Nazione.

Ad affiancare Amadeus nella terza serata di Sanremo 2022 c'è Drusilla Foer. L'ironica nobildonna toscana, star del web e della tv, si presenta vestita in blu e intenzionata a cantare. Ma Amedeus la ferma subito 'spiegandole' che non è in gara. "Lei è la mia compagna di viaggio".

Drusilla scherza con "Amedeo": "Senta, coso... come si chiama?"

"Senta, coso: come si chiama? Amedeo? Se ne vada oppure mi chiami il direttore artistico!". Peccato che sia lo stesso Amadeus... "E cosa dovrei fare, stare qui tutta la sera? Fare la valletta? - replica - Se lo sapevo mi mettevo più scosciata e con un koala tatuato qua....", dice indicando il punto in cui lo aveva Belen Rodriguez nella 'celebre' discesa dalla scala dell'Ariston nel 2012. Poi si 'rassegna' e insieme presentano Massimo Ranieri.

"Eleganza, intelligenza, professionalità".

Drusilla Foer incanta il pubblico di Sanremo 2022 e sui social ecco arrivare il coro unanime di consensi e applausi per la co-conduttrice della terza serata. "Troppo poco" una sola notte sul palco per gli utenti, che su Twitter lanciano la proposta: l'alter ego di Gianluca Gori diventi "conduttrice del prossimo Festival" o, perlomeno, resti "fino alla finale".

Garbo, ironia, eleganza, anzi eleganzissima, come l'ha battezzata una giovanissima fan sui social. Una conduttrice perfetta per una kermesse come Sanremo, evento di musica e di costume, un costume che con lei non ha avuto il bisogno di trovare una traduzione univoca."



La sua idea di eleganza, ci aveva raccontato, "comprende saper ripescare dall'armadio" e per il resto si sarebbe fatta fare un paio di abiti dal suo atelier di fiducia a Firenze, ci aveva già annunicato, niente Grandi firme ma solo vestiti sartoriali a differenza di Ornella Muti che nella prima serata aveva scelto due splendidi abiti di Francesco Scognamiglio e di Lorena Cesarini, che nella seconda serata ci aveva deliziato con gli abito di Valentino e un "vintage" di Roberto Cavalli addirittura indossato venti anni prima da Cindy Crawford.

La sua prima uscita è stata in uno splendido abito di taglio sartoriale blu dell'Atelier Rina Milano, con coda doppiata in bianco. "Come una stella di Broadway" il bianco dello strascico richiamava il platino del suo bob vaporoso. Simpatia, classe ed eleganza con pochi eguali sul palco di Sanremo

Ma non solo eleganza, Drusilla è anche tanta Ironia.

Sul palco di Sanremo 2022, tra la conduttrice Drusilla Foer e l'ironica Iva Zanicchi, a pochi secondi dall'esibizione sul palco del Festival al teatro Ariston, partono battute ambigue. Un vero e proprio duello verbale nato dalla provocazione della cantante, ma terminato con la vittoria della conduttrice.

Drusilla e Iva, il battibecco sul palco dell'Ariston

Mentre Iva si prepara a cantare, tra i complimenti di Amadeus per lei e la Foer, la big in gara dice: «Drusilla quanto sei alta!» e la Foer: «Più di te!». «Hai anche altre cose più di me!» incalza Iva Zanicchi e la Foer conclude con: «Sono colta».«Ma no Iva... non dire così..» dice Amadeus con gli occhi sgranati. «Ma va...» replica Iva, tra un sorriso e l'altro. Drusilla, divertita dal tutto, si allontana per lasciare il palco di Sanremo alla Zanicchi.

Drusilla ha lasciato il segno con raffinatezza e intelligenza sul palco dell'Ariston

Poco spazio, una sera soltanto ma abbastanza per lasciare il segno. "Caro Amedeo, si chiedono se sono un travestito, così mi sono travestita" ha detto, mostrandosi con baffi e mantello, nelle vesti di un moderno Zorro pronto ad attentare il naso del direttore artistico, che ne ha avuto più del solito per arrivare a sceglierla. Un personaggio nato in teatro dalla mente di Gianluca Gori, attore e cantante, appassionato di arte e fotografia, profondamente diviso dall'anima della sua creatura.

A colpire, "la raffinatezza e l'intelligenza sul palco", ma anche "stile, glamour, charme, simpatia" e "ignoranza e i luoghi comuni smontati con intelligenza e classe". E ancora "il monologo bellissimo" sull'unicità la cui "unica pecca è stata l'orario".