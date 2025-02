Sanremo, il picco di ascolti quando Alberto Angela lancia la puntata di Ulisse in Sicilia

Sanremo - Festival di Sanremo, il picco di ascolto in termini di share, pari all'87.3%, è stato raggiunto all'1.56, al momento della proclamazione della vittoria di Olly. In valori assoluti il picco è stato registrato alle 22.09, con 16 milioni 700mila spettatori davanti a Rai1 nel momento in cui Carlo Conti e Alberto Angela presentano l'esibizione di Francesco Gabbani.

Durante la finale del Festival di Sanremo Alberto Angela ha presentato lo speciale di “Ulisse – Il piacere della scoperta” intitolato “La Sicilia di Montalbano”. Questo speciale, in onda su Rai 1 il 17 febbraio 2025 alle 21:30, celebra il centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, il creatore del celebre Commissario Montalbano.

Il 17 febbraio 2025, Alberto Angela presenterà uno speciale imperdibile su Rai 1, dedicato ai luoghi di Montalbano, intitolato “La Sicilia di Montalbano”. Questo programma fa parte della celebre serie “Ulisse – Il piacere della scoperta” ed esplorerà le location siciliane che hanno fatto da sfondo alle avventure del Commissario Montalbano, il personaggio creato da Andrea Camilleri. La Sicilia, con i suoi paesaggi mozzafiato, le tradizioni e la cultura profondamente radicate, è stata la vera protagonista della saga di Montalbano, tanto nei romanzi quanto nella serie televisiva. Alberto Angela, con il suo stile inconfondibile di divulgatore culturale, accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta di questi luoghi iconici, dando loro un significato storico e culturale più profondo, oltre alla connessione con le storie di Camilleri.

I luoghi visitati nell’episodio sono alcuni dei più noti e suggestivi della Sicilia, luoghi che hanno contribuito a rendere le avventure del Commissario così vivide e reali. Tra i protagonisti della puntata ci saranno: Scicli: La cittadina che rappresenta il cuore del commissariato di Montalbano nella serie. Le sue strade barocche, i palazzi storici e la piazza principale hanno dato vita a molte scene memorabili. Ragusa e Modica: Queste due città siciliane, entrambe patrimonio dell’umanità dell’UNESCO per il loro barocco, sono il set di numerosi episodi. La bellezza architettonica e il fascino di queste località sono profondamente legati alle atmosfere della serie. La Scala dei Turchi: Questa straordinaria scogliera bianca che si affaccia sul mare è un altro dei luoghi iconici legati a Montalbano, simbolo della forza e della bellezza naturale della Sicilia. Donnafugata: Il Castello di Donnafugata, con il suo parco e i suoi giardini, è stato utilizzato in vari episodi, diventando uno dei luoghi di passaggio più affascinanti nelle storie del Commissario. Angela non si limita a mostrare la bellezza paesaggistica, ma offre anche una riflessione più profonda su come la cultura siciliana, la sua storia millenaria e la sua gente abbiano influenzato le storie di Montalbano. Ogni tappa è una scoperta che lega la narrazione alle radici storiche, culturali e sociali della Sicilia.

Il programma vuole celebrare il centenario della nascita di Andrea Camilleri (1925-2025), una delle figure più influenti nella letteratura italiana del Novecento. La sua creazione, il Commissario Montalbano, ha avuto un impatto significativo non solo sulla letteratura, ma anche sulla cultura popolare. La serie televisiva, interpretata da Luca Zingaretti, ha contribuito a far conoscere la Sicilia a una vasta platea di spettatori, tanto in Italia quanto all’estero. Angela, nel suo stile unico, guiderà gli spettatori alla scoperta delle sfumature storiche, artistiche e sociali di questi luoghi, fornendo dettagli e curiosità che mettono in luce il legame tra le ambientazioni reali e quelle immaginate da Camilleri. Non mancheranno interviste con attori, registi e collaboratori della serie, che racconteranno aneddoti e dietro le quinte delle riprese.

“La Sicilia di Montalbano” non sarà solo una passeggiata tra i luoghi delle storie, ma un’occasione per immergersi nel cuore della Sicilia, conoscere i suoi tradizioni e la sua cultura millenaria, e riflettere su come l’arte e la letteratura possano fare da ponte tra la storia e la contemporaneità.