Sanremo, Orietta Berti viola coprifuoco: inseguita da 3 auto della polizia

Sanremo - Orietta Berti che viola il coprifuoco per andare a ritirare gli abiti da indossare al festival, inseguita da tre volanti della polizia. E' successo lunedì scorso e l'episodio è stato raccontato ieri dalla stessa cantante in tv. Da Bordighera, dove alloggia, Orietta si è dovuta spostare a Sanremo per ritirare gli abiti da indossare durante le sue esibizioni: "Sono andata a ritirare gli abiti all'Hotel Globo - racconta -. Tre macchine della polizia mi hanno inseguita e fermata. ‘Dove va lei?', mi hanno chiesto. ‘A ritirare gli abiti', ho risposto. ‘A quest'ora?'. E per forza, se poi non mi vanno bene me li devono aggiustare. Mi hanno seguito fino al Globo perchè non ci credevano, mi hanno accompagnato per vedere se dicevo la verità".