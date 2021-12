Sarah Ferguson si racconta a “Oggi è un altro giorno”, sui Rai Uno

La duchessa di York racconta in maniera abilissima il suo passato e tutti gli eventi che l'hanno resa la persona che è oggi

Sarah Ferguson, questo pomeriggio è stata ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno ha presentato il suo romanzo, “La bussola del cuore”. Dopo essere stata ospite in esclusiva a "Porta a Porta", lo scorso martedì 14 dicembre intervistata da Bruno Vespa, oggi si è raccontata a Serena Bortone.

«Ho dato voce a una mia antenata Lady Margareth – ha raccontato - e ho aggiunto la mia personalità. Ho raccontato la sua storia attraverso le mie esperienze. Questa sarà una saga, è un primo libro. Ho scritto durante la pandemia, mi sono rifugiata fra le pagine ma oggi c’è bisogno di speranza e ribellione».

La duchessa di York ha poi parlato del suo matrimonio con il principe Andrea, durato 6 anni: «Lo strascico era lunghissimo, l’ho trascinato per tutta l’abazia, era di 7 metri. E’ stata una giornata indimenticabile. Ci siamo lasciati, ma siamo ancora insieme, viviamo nella stessa casa, siamo ottimi genitori per i nostri figli e nonni per i nipoti. Il matrimonio è matrimonio, ma noi stiamo facendo ancora meglio perché siamo la coppia divorziata migliore che esista. La favola non è finita, è semplicemente una favola diversa».

Sarah Ferguson ha poi ricordato Lady D, le loro mamme erano compagne di scuola, ha rivelato .

«Ogni volta che vedo una sua immagine so che mi sta parlando, era in grado di dirmi cose senza muovere la bocca. Quando eravamo agli eventi pubblici mi riferiva cose divertenti e mi faceva ridere, così mi riprendevano. Sarebbe molto contenta dei suoi figli e dei nipoti. Quando ho saputo della sua morte ero in Toscana, da amici italiani molto cari che mi hanno permesso di essere me stessa».

Un accenno anche alla regina Elisabetta: «Per me è la leggenda, la figura più iconica. Ogni giorno va al lavoro, a capo del suo paese, non ci sono parole per descriverla. Non passeremo però il Natale insieme, perché una volta che si è divorziati non si è più invitati della famiglia reale. Andranno le mie figlie, non passa le feste con loro da 26 anni».