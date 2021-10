Pantofole con pelo: la tendenza per l'autunno 2021

Da quando il gruppo francese LVMH ha acquisito il brand Birkenstock, anche i marchi di moda più grandi hanno introdotto il famosissimo sandalo tedesco all'interno delle loro collezioni autunno inverno 2021. A renderlo più cool (e più adatto alla stagione fredda, aggiungiamo noi), il pelo sulla suola o su tutta la tomaia. E' la tendenza proposta da Gucci, Valentino, JW Anderson e molti altri. Andiamo a scoprire insieme cinque versioni da indossare questo autunno.

Era stato proprio Gucci a far parlare di sé per la slipper con pelo, di cui ora è disponibile un modello re-edition. Un'altra versione a "pelo corto" è tra i trend di questo autunno 2021: la slipper in shearling con dettagli in pelle presentano la decorazione dell'emblema GG a contrasto sulla tomaia color crema. Inutile parlavi di quanto siano comode: le foto parlano da sole.

Nuovissimo arrivo nella collezione di calzature firmata Valentino Garavani, questa slipper modello Roman Stud presentano punta tondeggiante, tomaia di pelle, le classiche borchie piramidali dorate applicate sul cinturino con fibbia, e una fodera interna in lana. Anche la soletta è foderata in shearling. Noi vi proponiamo la versione in nero, con pelo altrettanto nero, ma sono disponibili in altri colori.

Le slippers di JW Anderson sono ancora più sofisticate: si tratta di una via di mezzo tra la classica pantofola e il mocassino. Infatti, sulla tomaia in suede di vitello, è stata applicata una spessa catena dorata che vedremo molto spesso sulle calzature dell'autunno inverno 2021 (vedi N.21). Questa versione color cioccolato è in perfetto contrasto con il candore dello shearling. Esistono altre version: le trovate anche su Mytheresa.

Le slippers di Alanui sono state disegnate per Suicoke, brand giapponese che produce esclusivamente scarpe e sandali. Il modello Zavo ha uno stile decisamente boho-chic: la tomaia è di pelliccia sintetica con stampa leopardata, presenta frange in suede su cui sono state applicate delle perline colorate. Ogni dettaglio della tomaia è accuratissimo. La suola nera è realizzata in gomma zigrinata.

L'ultima slipper che vi proponiamo non è proprio da tutti i giorni: il modelloSlidy Viv' di Roger Vivier non poteva che presentare la tomaia di pelle con effetto vernice e le iconiche fibbie Strass incastonate di cristalli. L'interno e la soletto sono foderate in shearling bianco. Un caldo e comodo gioiellino.