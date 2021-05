Scarpe Primavera-Estate 2021: trai i modelli must have le espadrillas

La moda scarpe primavera estate 2021 conferma le espadrillas con la zeppa protagoniste dei look estivi. Versatili e cool, le espadrillas non sono più (solo) le classiche scarpe da indossare al mare ma completano alla perfezione i nostri look estivi anche in città: scoprite i modelli must have tra le scarpe dell'estate 2021!

Non solo sandali, sabot e sneaker… l’estate possiede tra le sue calzature jolly anche un'altra calzatura di cui non possiamo assolutamente fare a meno. Parliamo delle espadrillas, l'iconico modello in corda che ogni anno, nella bella stagione, torna puntualmente a far parlare di sè! La primavera rappresenta la stagione della rinascita, in cui la natura si risveglia e si dipinge di nuovi colori. E quest’anno più che mai incarna lo spirito e la voglia di ripartire e di ricominciare, anche sul campo della moda. Le scarpe che da sempre evocano atmosfere estive e vacanziere sono le espadrillas. Con il loro fascino essenziale e cool, sono pronte a vestire i nostri piedi in modo fashion

Le espadrillas un tempo catalogate come scarpe da indossare esclusivamente durante le vacanze al mare, oggi invece sono protagoniste anche dei look da città più stilosi.



Le Espadrillas (conosciute anche come Alpargatas) sono normalmente scarpe basse ma talvolta anche col tacco alto. Di solito hanno una tela o di cotone o tessuto più pregiato e una suola flessibile in corda o gomma modellata per assomigliare ad una corda. La suola di corda di iuta è la caratteristica più tipica di un espadrillas, le tomaie variano molto in stile.

Un tempo erano calzature usate dai contadini, poi le espadrillas sono cresciute in popolarità, soprattutto in Catalogna e nei Paesi Baschi, dove molti uomini e donne le indossano durante i mesi primaverili ed estivi. In genere sono realizzate in Spagna. La suola delle espadrillas può essere piana, a piattaforma o cuneiforme, e può essere in fibra naturale o in corda di fibra sintetica, o materiali sintetici flessibili che imitano la corda. La tomaia può essere fatta di qualsiasi materiale, e possono avere punte aperte o chiuse, dorsi aperti o chiusi.

Le Espadrillas cominciarono a diventare di moda negli Stati Uniti nel 1940. La moda fu rilanciato nel 1980, grazie al successo di Miami Vice,( vi ricordate Sonny Crockett alias Don Johnson com’era sexy con le espadrillas?) e poi negli anni duemila, fino ad arrivare ai giorni nostri, protagoniste della Primavera-estate 2021

E la cosa bella è che, anno dopo anno, la gamma di proposte si arricchisce di varianti diverse, tutte irresistibili. Alte con la zeppa oppure flat, chiuse o aperte davanti, a tinte neutre per adattarsi all'intero guardaroba o coloratissime per aggiungere un tocco originale anche alla mise più semplice.



Sono comode, belle e sempre eleganti. Le preferite di Grace Kelly, le espadrillas oggi conquistano le Royal e le celebrity di tutto il mondo. Una su tutte è sicuramente Kate Middleton. Anche prima di diventare Regina, Letizia è sempre stata una fan di queste scarpe, ed è forse grazie a lei se oggi non sono più solo prerogativa di un look vacanziero e spensierato.



Certo, la rivoluzione nasce in passerella quando Yves Saint Laurent le fa sfilare per la prima volta negli anni ‘70, grazie alla proficua collaborazione tra il noto stilista e Castañer.

Insomma nel mare magnum delle scelte possibili, scegliete le vostre e indossatele con tutto, dall'abitino romantico ai jeans, da qui fino all'autunno!