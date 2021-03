Scarpe primavera estate 2021: i modelli più alla moda

Certo, la probabilità che la montagna di scarpe che già custodite nel vostro armadio basti e avanzi, ma alcuni degli ultimi trend presentati durante le sfilate Primavera Estate 2021 sono letteralmente impossibili da ignorare.

Nonostante ci siano ancora tante incertezze su cosa ci aspetti prossimamente, c’è una sicurezza assoluta, è cioè quella di poter contare sulla moltitudine di novità sartoriali gentilmente offertaci dalle grandi Maison. Ora, se leggendo queste prime righe vi state chiedendo dove trovare la forza di togliervi di dosso tuta e pantofole per passare a qualcosa di un tantino più elegante ed impegnativo, vi suggerisco di continuare a leggere.

Sì, perché quest’anno tra le scarpe più gettonate, troveremo calzature in grado di unire il concetto di comfort con quello di stile, in grado di creare look comodi, senza però rinunciare alla coolness. Quest’anno l’obiettivo dei designer è stato quello di creare un vasto assortimento di calzature che potessero risultare pratiche per la vita di tutti i giorni, ma che funzionassero anche per qualcosa di più divertente. Niente tacchi esagerati o scomodi, solo calzature che sareste pazze a non aggiungere al vostro carrello online.

Abbiamo selezionato per voi tutte le scarpe moda 2021, ce ne sono davvero per tutti i gusti, dunque non vi resta che scorrere la pagina, scegliere quale modello faccia per voi e farvi ispirare dalla moda!

Tendenze moda primavera estate 2021: Scarpe con dettaglio catena

Tra i modelli di scarpe primavera estate 2021 spiccano sicuramente quelle calzature con dettagli particolari, come le catene, in grado di dare un po’ di brio anche agli outfit più minimal.

Le catene, in realtà, sono di tendenza da ormai diverse stagioni, ma per quest’anno gli stilisti hanno deciso di proporle come decorazione per le nostre calzature, in modo da donare un po’ id lucentezza in più, in silver oppure in gold.

Tendenze moda primavera estate 2021: Sling-back

Anche per quest’anno, torneremo a mostrare il tallone con le intramontabili sling-back. Estremamente femminili e signorili, le sling-back riescono sempre a donare quel tocco bon ton ad ogni tipo di outfit e, inoltre, sono tra le calzature più di tendenza per questa stagione calda che è ormai alle porte.

Le versioni sono praticamente infinite, abbiamo la versione ultra-glamour con un kitten heel da Valentino Garavani, basse per Gucci, come fossero delle ballerine, oppure con lo stiletto pensato da Raf Simons e Miuccia Prada.





Tendenze moda primavera estate 2021: Lacci lunghissimi

Per le tendenze scarpe Primavera Estate 2021 non bisogna dimenticare i lacci: che siano intrecciati su tutta la gamba o che siano stretti all’altezza della caviglia, che si tratti di sandali bassi o con tacchi altissimi, l’importante è che siano presenti i lacci.

Tendenze moda primavera estate 2021: Ballerine

Come dicevamo all’inizio, la comodità è la principale fonte d’ispirazione per le ultime collezioni, per questo, per la moda scarpe di quest’anno, tornano le ballerine, confermandosi sempre le più chic.

Esistono diverse varianti: si va da modelli di ballerine classiche, bordate in gros grain con un piccolo fiocco come quelle di Celine, praticamente uguali alle scarpette da danza, a modelli in pelle più minimali, senza decorazioni, come ad esempio le Ballet di The Row o le Almond di Bottega Veneta. Alcuni marchi, come Prada, sceglie un’increspatura sulla tomaia accollata, una tendenza molto amata dalle celebrità, che permette di piegare la calzatura e metterle anche in borsa come scarpe di ricambio.

Tendenze moda primavera estate 2021: Sneakers luxury e mocassini classici

Non dimentichiamoci, naturalmente, delle sneakers, una calzatura che ormai si indossa praticamente con qualsiasi outfit. Le sneakers di brand che ricadono nello spettro del luxury, sono il top per ogni tipo di look da città, specialmente per chi predilige uno stile più comodo e sportivo. Come sappiamo, i modelli di sneakers sono praticamente infiniti: dalle classiche total white a quelle più colorate e con la suola alta, senza dimenticare i nuovi modelli con lacci che si attorcigliano alla caviglia.

Per coloro che, invece, di solito preferiscono qualcosa di più classico i mocassini in pelle o camoscio sono un’opzione più che valida. I limiti tra il dress-code maschile e quello femminile, oggi giorno, sembrano molto meno definiti di com’erano un tempo, quindi, per questa primavera, scegliete una scarpa tradizionalmente maschile, come appunto il mocassino, per dare al vostro outfit un tocco più gender neutral.

Tendenze moda primavera estate 2021: Ciabatte

Rimanendo sempre con l’obiettivo comodità durante la spring summer 2021, in un momento in cui il confort è fondamentale, le ciabatte fantasia non potevano mancare. I modelli da portare sono, in questo caso, molto specifici: si tratterà di una ciabatta volutamente più grossa e bombata, sia in tomaia a fascia che ad infradito, basta che sia un po’ più evidente e chuncky.

Tendenze moda primavera estate 2021: Platform

I modelli che hanno maggiormente catturato l’attenzione sulle passerelle sono stati sicuramente quelli tendenti agli anni ’90, tra cui la scarpa con la platform. Sperando arrivino presto molte occasioni per poterli sfoggiare.







Tendenze moda primavera estate 2021: Tacchi a rete

Un’altra grossa novità proveniente dalle passerelle è la scarpa traforata: anche i nostri piedi saranno vittime del trend dei traforati, avvolti dunque da una rete, che sia in maglia, in pelle intrecciata o in rete fitta, questo tessuto sarà un’alternativa valida al sandalo nelle giornate più estive.

Questo tipo di calzatura è stata lanciata da Bottega Veneta già nel 2019, ed è ora destinato a diventare ancora più popolare.

Tendenze moda primavera estate 2021: Zoccoli

È anche il turno degli zoccoli, che tornano gloriosi dagli anni ’90. Bisogna, però, porre un po’ di attenzione sul modello da scegliere, perché qui non vige la regola “uno vale l’altro”. La tendenza principale, infatti, ricalcherà quella delle linee della calzatura tipica olandese, con bombatura e chiodini tutt’intorno, senza però dimenticare la componente chic.

Tendenze moda primavera estate 2021: Infradito con tacco

Oltre la classica ciabatta infradito un po’ più chuncky, che, come abbiamo detto in precedenza, sarà tra i trend di questa primavera estate 2021, va aggiunto che questa verrà declinata in tantissime forme diverse, tra cui anche a mo’ di sandalo con tacco, un altro grande sempreverde che torna con entusiasmo dagli anni 90. La rivisitazione della ciabatta estiva con l’elemento tacco è l’essenza della raffinatezza e del minimalismo: possono essere con o senza laccetti alla caviglia, da indossare con vestiti di seta e chiffon leggerissimi, in tema con l’attitudine minimal del look.

Tendenze moda primavera estate 2021: scarpe baby dal tacco midi

Se non sapete scegliere tra tacco alto e tacco basso, nel dubbio, potete sempre optare per le scarpe col tacco medio, che questa stagione sono anche di tendenza! La scelta è sicuramente molto vasta, dalle Mary Jane con cinturino alla caviglia alle sling-back in vernice con la punta squadrata, la cosa fondamentale è trovare la calzatura che abbia quelle linee che ricordano le scarpe della nostra infanzia, ma con tacco midi. Oltre allo stile, ricordiamoci anche che il tacco medio è molto comodo, ed offre quindi un ottimo compromesso tra altezza e comfort.