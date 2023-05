Scicli e il cerasuolo di Vittoria su Io Donna

Scicli - "Due giorni nel Barocco siciliano, tra Scicli, Montalbano e il Cerasuolo di Vittoria". E' il titolo del reportage di Justine Bellavita su Io Donna.

"Scicli, non solo Montalbano -si legge nell'articolo-. Sempre più visitatori a Scicli per prima cosa corrono a vedere il commissariato di Montalbano, la sua scrivania e la terrazza del questore. Set ormai permanenti all’interno del Municipio della città, un magnifico ex convento che è possibile visitare grazie alla Cooperativa Agire gestita da ragazzi disabili. Ma una volta portati gli omaggi alla grande fantasia di Camilleri, che ha trovato una trasposizione reale in alcuni luoghi di questa cittadina, ci sono almeno altre 5 cose che non bisogna assolutamente perdere a Scicli.

Fra quester i gargoyle del Palazzo Beneventano. Facce mostruose e smorfie diaboliche proteggono questo sorprendente palazzo barocco dalle male intenzioni. Patrimonio dell’Unesco, questo edificio del XVIII secolo è un’icona della città di Scicli. Sull’angolo una statua di San Giuseppe protegge il crocevia e i balconcini in ferro battuto, così ricchi ed elaborati, fanno correre la mente agli ampi e sontuosi abiti delle dame del tempo".