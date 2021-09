Scicli? Luogo del mito per cantanti, attori e scrittori

Scicli - E' in edicola oggi il Corriere del Mezzogiorno, in inserto al Corriere della Sera, con l'articolo di Venera Coco dal titolo "Cantanti, attori e famosi scrittori, tutti innamorati del mito di Scicli". Nella cittadina si è appena sposata Miriam Leone, spiega il Corriere, raccontando come Scicli sia diventata luogo dell'anima per tanti artisti che qui hanno trovato una dimensione di vita autentica e vera.