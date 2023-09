Scoperto durante tradimento corre nudo in strada per scappare dalla partner

Roma - Nudo o quasi - con il solo asciugamano allacciato in vita - mentre scappa per le strade di Roma (esattamente su via Principe Eugenio, a due passi da piazza Vittorio Emanuele II) dribblando auto e cantieri in corso. Impossibile per lui fermarsi, perché a inseguirlo c'è una donna infuriata. Spopola in rete il video di un uomo e della sua corsa forsennata, con tanto di incidente di percorso: il telo bianco che cade e lascia scoperto il fondoschiena. Chi ha ripreso e pubblicato la scena su Instagram giura che sia tutto vero, anche se somiglia alla scena di una commedia sexy. Sembrerebbe si sia trattato del concitato epilogo di una lite scoppiata a causa di un tradimento, ma la dinamica resta incerta. Parlano solo le immagini: lei insegue lui, forse infedele; ma lui le urla contro una raffica di insulti pesanti («pu**ana»). E ancora: lui tiene stretta in mano una borsa blu; lei gli urla «dammelo!». Questioni private, senza dubbio, ma intanto il carosello della sfuriata diverte il web e scatena le ipotesi di interpretazione. Di certo il motivo della folle corsa seminudo deve essere stato di quelli che fa perdere le staffe e non lascia neanche il tempo di infilarsi le mutande.