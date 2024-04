Se la professoressa del liceo viaggia in Ape Piaggio

Bergamo - Letizia Pagliarino insegna al liceo classico Sarpi, a Bergamo Alta, da oltre trent'anni. Ci va con l'Ape Cross, è il secondo che acquista, superando così il problema dei parcheggi e delle multe. Anche il bidello ha preso il suo esempio.

«Molti esibiscono l’auto come uno status symbol, ma per me non è così. Ho scelto di adeguare il mezzo alla necessità». Se lo status professionale è quello di apprezzata insegnante, con una cattedra ultratrentennale al liceo classico cittadino, la necessità è quella di risolvere brillantemente una serie di problemi a cui tutti i docenti del Sarpi devono, obtorto collo, far fronte, riassumibili in un unico, grande rebus: dove parcheggiare l’auto quando si è in servizio? Assunto da cui discende un altro quesito: come riuscire a farlo senza svenarsi?

Vista l'indisponibilità di stalli, le multe salate, la tariffa del parking, con 3 euro e 30 centesimi all’ora e 165 euro nel caso di abbonamento mensile, la soluzione è diventata l'Ape, assimilata ad una moto, può transitare ovunque e parcheggiare negli appositi spazi fuori dalla scuola senza tariffa. Il cabinato garantisce riparo dal freddo e dal maltempo. Viva lo status symbol.