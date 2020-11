Black Friday: 6 acquisti imperdibili e Made in Italy

Il Black Friday è alle porte: il 27 novembre la data ufficiale, ma gli sconti sono estesi a tutta la settimana. La maggior parte di voi avrà già diverse wishlist pronte tra le note del cellulare: gli acquisti da fare su Amazon, su Unieuro, su Mediaworld. Approfittare di scontistiche eccezionali per comprare la lavatrice o il frigo è di certo un'opzione valida. Ma non facciamoci prendere dall'ansia dei mille acquisti compulsivi: un acquisto ben pensato vale molto di più. Soprattutto in questo periodo di grande difficoltà per il nostro Paese ricco di aziende splendide e meritevoli di attenzione: perché per una volta non usciamo dai binari di vendita dei colossi come Amazon e Zalando per esplorare le piccole realtà totalmente Made in Italy? In vista di questo Black Friday noi vi proponiamo 6 acquisti sostenibili e italiani, alcuni più costosi, altri più a portata di mano, sperando di fornirvi un punto di vista più consapevole sul modo in cui compriamo e consumiamo. Che lo shopping abbia inizio!

1. La collana di Aliita

Collana Martini Esmeralda, Allita, 290 euro



Quando scatta il coprifuoco delle 22, ma la voglia di un cocktail non sente ragioni, sfoggiate questo ciondolo di Aliita, preparatevi un Martini dove immergere un'oliva verde come lo smeraldo di questa divertente collana in oro bianco. Di Aliita troverete moltissimi altri ciondoli stilizzati, in formato collana, orecchini e anelli. Minimal e simpaticissimi. Aliita significa "oggetto importante" in wayuu, la lingua dei nativi guajiros, gli indigeni che popolavano le terre del Venezuela. E' proprio in Venezuela che cresce la fondatrice del brand, Cynthia Vilchez Castiglioni, ma sceglie l'Italia per fondare un'azienda eccellente, che produce tra i distretti della gioielleria di Milano, Vincenza, Arezzo e Valenza. Una forte attenzione per la sostenibilità dei gioielli dalle materie prime al confezionamento finale. Un vero e proprio gioiellino.

2. Il top smanicato di Artknit





Top a collo alto in maglia, Artknit Studio, 89 euro



Artknit è una realtà giovanissima, nata appena due anni fa a Biella, il distretto italiano più longevo e importante per la produzione della lana. L'obiettivo: usare pratiche digitali e materiali di qualità eccellente per creare meno prodotti, ma molto più duraturi. I prezzi sono equi e rispettosi. Lo stile semplicissimo ed essenziale, in linea con l'idea di durabilità di un prodotto che non può andare fuori moda. Il top nero che vi proponiamo è realizzato in lana merino extrafine con una lavorazione della maglia a coste. E' il capo perfetto da abbinare sotto a un blazer. Indossandolo voi lascerete senz'altro il segno, ma non lo farà il vostro top che è 100% biodegradabile e potrà decomporsi senza rilasciare microplastiche. Un investimento lungimirante!

3. Il jeans di Par.co Denim





Rosa Work Fit, Par.co denim, 79 euro



Par.co denim nasce da due cugini che come noi adorano i jeans, ma sono consapevoli dell'enorme impatto ambientale che hanno (sono tra i prodotti più inquinanti al mondo!!). Così nel 2014 decidono di produrre solo jeans etico, Made in Italy e di alta qualità, ripensando tutta la filiera produttiva. Parola d'ordine sostenibilità: nelle materie prime, nella scelta dei fornitori e dei collaboratori, nel modo di vivere l'azienda. Questi jeans a vita alta hanno un retrogusto così anni '80 da essere irresistibili con un paio di ginniche. Sono realizzati al 100% da cotone organico e il prezzo è ottimo. Il loro sito merita un'occhiata, che dite?

4. La tote bag di Melip



Egle con bordo, Melip, 715 euro



Ecco a voi la Ninfa delle borse: Egle è uno degli splendidi modelli di borsa Melip. Presenta una doppia chiusura magnetica, una forma che ricorda il movimento delle onde e la morbidezza unica della pelle italiana. Elegantissima! Date un'occhiata al loro shop: linee geometriche, borse semplici, armoniose e... bellissime! Melip è un giovane brand italiano di sole borse in pelle, arrivato tra i finalisti della manifestazione Altaroma e alla competizione di Vogue Italia "Who's on Next" del 2020. Da tenere sicuramente d'occhio!

5. Il body di Fantabody





Body Valentina, Fantabody, 142 euro



Passiamo all'intimo con un capo iconico per il brand che vi proponiamo: il body di Fantabody. Questo modello si chiama Valentina: maniche corte, cuciture a contrasto a vista, vestibilità a culotte. Il brand nasce nel 2015 dal desiderio della fotografa di moda milanese Carolina Amoretti di creare un capo che faccia sentire le donne che lo indossano libere di esprimersi. Non è una frase fatta e ve ne accorgere anche da una veloce occhiata al loro sito: l'inclusività è fondamentale per Fantabody che si assicura che ogni modello vesta bene tipi di corpi diversi. Autoconsapevolezza e accettazione di sé sono altri punti molto importanti per la fondatrice. Cura di sé, ma anche del pianeta: Fantabody utilizza per la maggior parte materiali riciclati (come il modello Valentina) producendo nei piccoli laboratori familiari di sartoria alle porte di Milano. Fanta-stico!