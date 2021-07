Selvaggia Lucarelli, compleanno a Noto

Selvaggia Lucarelli, la nota giornalista e opinionista tv, ha scelto di trascorrere una vacanza a Noto per il suo compleanno e il giovane fidanzato le ha fatto una lunga dedica sui social

.



Selvaggia Lucarelli ha spento ieri 47 candeline in Sicilia dove è sbarcata nelle scorse ore per una vacanza. Dopo aver fatto tappa a Taormina, la giornalista si è spostata a Noto. Con lei il fidanzato Lorenzo Biagiarelli, Chef volto noto della trasmissione La Prova del Cuoco, il figlio adolescente Leon nato dal matrimonio con Laerte Pappalardo e il cane Godzilla.



La dedica di Lorenzo

“Come forse già saprete, oggi è il compleanno di questa ragazza – ha scritto Biagiarelli su Instagram – Come forse già saprete, è la donna della mia vita. Come forse già saprete, è lei che tollera le mie deviazioni dall’autostrada perché ‘lì si mangia benissimo’, che esce in centro a Noto alle 11 di mattina con 42 gradi perché ‘non possiamo non fare la prima colazione lì’, che ha preso aerei-lattina dentro il monsone perché si fidava di me, che ha dormito con -20 a 4000 metri e le bottiglie di acqua calda sotto le coperte, ma più in generale che non solo condivide, ma anzi sprona, ogni piccola follia che rende la nostra vita speciale da sei compleanni ma alla fine con lei sarebbe speciale pure nel sottoscala. Auguri amore mio”.

Lorenzo: “Ci ho provato per tre giorni, poi è crollata”

I due si sono conosciuti su Facebook. “Ci ho provato per tre giorni, lei ha opposto le difese, poi è crollata su una nota vocale dei Pooh un po’ riarrangiata e da lì è stata tutto in discesa – ha svelato Lorenzo in un’intervista di coppia rilasciata a Daria Bignardi a “L’assedio” – Le ho mandato ‘Pensiero’, solo che al posto di dire ‘Non restare chiuso lì pensiero’ diceva ‘Non restare chiusa lì Selvaggia, esci a cena assieme a me mannaggia’. All’inizio non le ho scritto perché non capivo con che meccanismo selezionava gli uomini da mettere alla berlina. Cosa mi ha colpito di lei? È bellissima, intelligentissima, ha questo modo di vedere il mondo che assomiglia un po’, anche se la mia placidità fa un po’ da contraltare. Mi sono detto ‘Le chiedo di uscire e vediamo cosa succede’ non presagendo quello che poi sarebbe successo”.

“Siamo diversi per indole, ma guardiamo il mondo allo stesso modo”

“Io e lui siamo molto diversi per indole, però per il resto abbiamo lo stesso modo di vedere il mondo – ha concluso la Lucarelli – Lui è la parte meno manifesta di me, quella altruista, quella buona. Poi io scelgo di mostrare di più altro. Io credo di essere la parte più manifesta di lui, quella che lui nasconde. Lui ha un fortissimo spirito critico e anche polemico specie tra le mura domestiche. Forse in questo senso ci completiamo. Poi è sempre felice, a lui piacciono le persone, il mondo. Vorrei ucciderlo perché vedo questo ottimismo che resiste a tutto. Lui si sveglia tutte le sante mattine e dice ‘ti amo’, ‘ma che bella giornata’ e io tutte le sante mattine gli vorrei dirgli ‘passami il napalm’”.



E cosi, dopo Alessia Marcuzzi ,anche Selvaggia Lucarelli ha scelto Noto come meta delle sue vacanze. Per per festeggiare il suo compleanno anche lei ha postato una foto sul suo social per condividerla con i suoi numerosi follower , tenendo in mano due palloncini che rappresentavano il numero 47, il numero dei sui anni. 47 anni e non sentirli, auguri Selvaggia ..