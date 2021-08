Selvaggia Lucarelli vacanze con Il compagno Lorenzo Biagiarelli in Sicilia

Un'altra cena speciale per Selvaggia Lucarelli, la nota giornalista ed opinionista che continua la sua vacanza in Sicilia insieme al suo compagno Lorenzo Biagiarelli che puntualmente documentano sui rispettivi profili social.

Selvaggia e Lorenzo dopo avere festeggiato a Noto un compleanno romantico grazie anche alla dedica del suo giovane compagno chef Lorenzo Biagiarelli, apparsa su social, è stata la volta della cena a Marzamemi ed infine, ieri sera, cena ad Ispica in un contesto unico.

Per ogni compleanno della giornalista c’è un viaggio da vivere e questa estate lei e il suo compagno Lorenzo Biagiarelli hanno scelto la Sicilia. Lei non era mai stata nella splendida isola e solo adesso si rende conto di cosa si è persa. Sono stati a Noto, Marzamemi e da Milano sono arrivati in auto perché con loro c’è anche il cagnolino. Selvaggi ha festeggiato il suo compleanno in Sicilia, scegliendo Noto come prima tappa.



E’ lei che è stata la prima a fare gli auguri a se stessa mettendo in mostra il numero di anni che di certo non dimostra. “47: dato in crescita, curve in aumento ma situazione tutto sommato sotto controllo”.

Poi come già vi avevamo anticipato è stata la volta del suo compagno che le ha fatto una dedica romantica.



Dopo Noto, sono arrivati per la cena di compleanno a Marzamemi

E sempre lei stessa che documenta il viaggio sul suo profilo instagram, mostrando il suo giro in barca e parlando della sua cena nel colorato borgo di pescatori. Marzamemi era un piccolo villaggio di pescatori. Poi è diventato anche una importante meta turistica e culinaria. Poi uno dei luoghi più instagrammati e Instagrammabili del mondo. Qui si viene a cercare il posto, la storia, il cibo e ormai la foto perfetta. Io per evitare di prendere il numeretto per uno scatto alla porta azzurra sono venuta all’ora di pranzo. Temperatura percepita: il centro della terra.

Mentre il suo compagno da chef qual è, noto per la sua partecipazione alla trasmissione La prova del Cuoco , condotto da Antonella Clerici, descrive i posti dove mangiano senza risparmiarsi in critiche. Sappiamo che hanno assaggiato diversi piatti tipici locali e non solo, da Portopalo a Noto ed infine a Marzamemi.

Scacce e pastieri, vino ‘Turi’ Catarratto non filtrato e insalata di pomodori di Selvaggia (sì, esiste davvero). Buongiorno con la nostra cena lussuosa di ieri sera. Poi sulle scacce pian piano approfondiamo…. Attendiamo di capire se anche loro le apprezzano.



Ed infine ieri sera sera cena ad Ispica. E’ proprio Lorenzo che ci mostra sul suo profilo delle magnifiche immagini di un locale ad Ispica dove hanno mangiato una pizza in uno scenario mozzafiato. “un luogo di una bellezza fulminante in mezzo alla cava” lo descrive. Grazie a loro stiamo facendo un vero proprio e viaggio del gusto in Sicilia, almeno con gli occhi. Chissà quale sarà la loro prossima tappa!!