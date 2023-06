Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati. il ballo di Alena. VD

Noto - Un ballo liberatorio e travolgente, quello di Alena Seredova a tarda notte, nella masseria netina in cui si è tenuto il ricevimento nuziale del suo matrimonio. Il video dice molto della felicità della sposa.

Gli sposi avevano raggiunto Noto , sabato mattina, a bordo di una Fiat 500 spiaggina degli anni Sessanta color azzurro chiarissimo. La scelta di Alena Seredova e Alessandro Nasi è ricaduta proprio su Noto perché la coppia voleva convolare a nozze in un luogo nel quale nessuno dei due aveva ricordi speciali, affinché potesse diventare significativo per entrambi soltanto dopo il matrimonio.

Tra gli invitati al grande evento, presenti numerosissimi volti noti: John Elkann, cugino dello sposo, accompagnato dalla moglie Lavinia Borromeo, testimone di Alena Seredova, che ha fatto da cupido tra i due sposi, presentando Alena ad Alessandro. Presenti anche Giorgio Chiellini e la moglie Carolina Bonistalli.

Alena era stata sposata con Gianluigi Buffon, primo marito di Alena Seredova con il quale la modella ha avuto due figli, Louis Thomas e David Lee, nati nel 2007 e nel 2009.

Alena Seredova ha ricevuto la proposta di matrimonio a Mykonos, più o meno un anno fa. Era stata lei stessa a condividere la notizia con i propri follower su su Instagram, dove aveva scritto: "I said yes", cioè "Ho detto sì". Prima delle nozze con Alessandro Nasi, invece, la modella ha festeggiato l'addio al nubilato con le amiche trascorrendo un weekend a Napoli fatto di passeggiate in riva al mare, cene a base di frutti di mare e qualche regalo malizioso.