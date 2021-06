Serena Iansiti è diventata mamma. E' nata Viola

Roma - «Toccare il cielo con un dito. 19/6/2021… è arrivata Viola». L’attrice Serena Iansiti, 36 anni, di recente in tv nella fiction Il Commissario Ricciardi, ha annunciato così, su Instagram, l’arrivo della primogenita. La bambina si chiama Viola.

Serena Iansiti, dal 2019 è in coppia con Ferran Paredes Rubio, fotografo e direttore della fotografia spagnolo, di Barcellona. Il legame tra Serena e Ferran è nato da un rapporto professionale, che poi si è trasformato in amicizia, e poi in amore. I due hanno frequentato entrambi il Centro sperimentale di Cinematografia: lei per diventare attrice, lui per intraprendere la carriera di direttore della fotografia.

Finiti gli studi, per qualche tempo si sono persi di vista – e intanto lei ha vissuto una relazione con l’attore Paolo Pierobon -, incrociandosi per questioni professionali di tanto in tanto. Poi, però, due anni fa qualcosa è cambiato. Si sino “incrociati” nuovamente, ma stavolta senza lasciarsi mai più. «Due anni fa improvvisamente i nostri occhi hanno visto nell’altro qualcosa di diverso», ha raccontato lei. «Abbiamo trascorso il lockdown insieme, oggi continuiamo a convivere e sta funzionando bene».

Serena Iansiti è nata a Napoli nel 1985, ma ha origini olandesi. A 15 anni inizia a frequentare corsi di teatro, fino ad entrare, a 19 anni, nel prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Dopo aver partecipato a numerosi spettacoli teatrali, diventa celebre grazie alla soap opera “CentoVetrine”, nel 2007, interpretando il ruolo di Lavinia Grimani.

Tra i suoi lavori più importanti citiamo la serie tv “Squadra Antimafia - Palermo oggi”, dove presta il volto a Ilaria Abate, “Le tre Rose di Eva”, nella parte di Clarissa, e la seconda stagione de “Il giovane Montalbano”, in cui è Stella Parenti. E ancora la vediamo in “I bastardi di Pizzofalcone”, dove ha il ruolo di Angela Rosaria Martone, e infine nella serie televisiva che la consacra a nuovo volto della televisione italiana: “Il Commissario Ricciardi”, dove presta il volto a Livia Lucani.