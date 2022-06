Serie tv di Valeria Golino, si cercano due giovani siciliani

Nuovo casting in Sicilia. La selezione riguarda la serie tv ispirata al romanzo di Goliarda Sapienza "L’arte della Gioia". L'opera, dopo dimenticata per circa 20 anni, è stata riscoperta e pubblicata postuma nel 1998. La storia, che adesso diventa una serie tv sotto la regia dell’attrice e regista Valeria Golino, racconta la vita avventurosa di Modesta, donna energica che sfida pregiudizi e convenzioni.

A produrla è HT Film, casa di produzione indipendente fondata da Viola Prestieri e Valeria Golino che ha recentemente ultimato Il Filo Invisibile di Marco Simon Puccioni (su Netflix) ed è impegnata nella postproduzione del film Love & Gelato per la regia di Brandon Camp, anche questo distribuito da Netflix.

Casting, i ruoli cercati

La produzione dovrà coprire due ruoli. Per questo cerca una ragazza siciliana di 18-20 anni (che sembri più piccola) e un ragazzino siciliano tra i 13 e i 15 anni con gli occhi azzurri.

Come candidarsi

Per candidarsi o candidare il proprio figlio occorre inviare:

- una foto primo piano su sfondo neutro (no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare);

- una foto figura intera su sfondo neutro (no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare);

- dati anagrafici completi del candidato (cognome, nome, data e luogo di nascita, città di residenza) nel corpo della mail;

- due contatti telefonici ( nel caso di minorenni inviare solo contatti dei genitori o di chi ne fa le veci) nel corpo della mail;

- liberatoria Minorenni - HT Film compilata e firmata in tutti i campi. Clicca qui per scaricarla.

Il materiale dovrà essere inviato all'indirizzo mail lagioiacastingsicilia@gmail.com.

Nell'oggetto occorre inserire nome e cognome/casting ragazza siciliana oppure nome e cognome/casting ragazzo occhi azzurri. Il Materiale deve essere semplicemente allegato alla mail in file singoli. Non saranno accettati file inviati tramite Wetransfer, Google Drive o pdf contenenti foto.