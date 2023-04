Sesso in vacanza a Tenerife e resta incinta: su TikTok cerca il papà

Una notte di follia in vacanza a Tenerife, molti drink di troppo, l'incontro casuale con un ragazzo e la scoperta - poco dopo - di essere rimasta incinta. Di uno sconosciuto. Ora la trentenne, che ha scelto di tenere il bambino ed è prossima al parto, ha scelto TikTok per provare a rintracciare il padre. Il video pubblicato sulla piattaforma social ha ottenuto rapidamente più di due milioni di visualizzazioni e potrebbe aver contribuito a dare un risvolto drammatico alla vicenda: secondo alcuni utenti il ragazzo - 19 anni - sarebbe morto in un tragico incidente.

Sarah-Jayne Snow, questo il nome della futura mamma che viene dalla Scozia, ha raccontato di essere rimasta incinta dopo essere andata a letto con un giovane che aveva conosciuto durante una vacanza a Tenerife nell'agosto dello scorso anno. Il bambino dovrebbe nascere questo aprile. I due si sono conosciuti nella zona della movida di Veronica's, dove avevano bevuto entrambi troppo. Dopo aver fatto sesso, entrambi consenzienti, per una scelta comune non si sono scambiati i numeri di telefono né tantomeno detti i loro nomi. Poco dopo la giovane donna, che oggi ha 30 anni, ha scoperto di essere incinta e, pur essendo consapevole di poter restare una mamma single, vorrebbe che il ragazzo sconosciuto e la sua famiglia venissero al corrente della gravidanza, poiché ritiene che sia la cosa giusta per entrambi e per il bambino. Secondo quanto racconta, ha solo una foto del ragazzo, che ha scattato mentre faceva una videochiamata con la sorella. Inoltre, ricorda che il giovane lavorava nel centro commerciale Braehead di Glasgow.