Settimana della moda Parigi: Balenciaga porta in scena il conflitto ucraino

Quando gli stilisti cominciano a lavorare alla collezione che verrà messa in scena quattro o più mesi dopo, è difficile prevedere quale periodo storico staremo vivendo. Eppure alcune storie ritornano, possono essere funzionali per il racconto di esperienze più attuali.



Ieri a Bourget, vicino a Parigi, il direttore creativo di Balenciaga, Demna Gvasalia, ha fatto esattamente questo: ha portato sulla passerella un dolore personale, vicinissimo al dolore del popolo ucraino di queste tremende settimane.



Kim Kardashian e Demna Gvasalia alla sfilata Autunno Inverno 2022 di Balenciaga



Demna Gvasalia era un bambino di dieci anni quando nel 1993 scoppia la guerra in Abkhazia, Georgia, la sua casa. Così piccolo fa già esperienza dei dolori della guerra, della vita da rigufiato. "E' la stessa cosa. Lo stesso aggressore, magari gli stessi aerei che l'hanno fatto a noi. Chi lo sa. Vedendo tutto questo, da un po' mi domandavo che cosa stessimo facendo con la moda, se dovessi cancellare lo show. Invece no: ho deciso di resistere".

Il pubblico che assiste alla sfilata si trova davanti a una struttura sferica di vetro. Sulle sedie delle t-shirt gialle e azzurre, i colori della bandiera ucraina. Modelle e modelli iniziano a sfilare in mezzo a una bufera di neve (finta). Il sentiero è segnato dalle impronte di chi è passato per primo. La collezione autunno inverno 2022 è prevalentemente nera: abiti asimmetrici, giacche ibride a felpe con cappuccio, stivali altissimi e stiletto con tacchi altrettanto alti. Le ultime due uscite indossano rispettivamente un completo felpa pantalone giallo e un abito azzurro.







Balenciaga Autunno Inverno 2022



L'intento iniziale della sfilata non era certamente quello di portare in scena un gesto a sostegno del popolo ucraino: solo pochi mesi fa questa prospettiva era impensabile. Il set della sfilata, questa palla di vetro piena di neve, voleva far riflettere sul cambiamento climatico, sul fatto che in un futuro non troppo remoto la neve potrebbe non esistere più. Questa bufera di neve che rende faticosa la traversata alle modelle e ai modelli, diventa al tempo stesso il la fuga dal gelo del piccolo Demna Gvasalia e la stessa fuga del popolo ucraino.



Balenciaga Autunno Inverno 2022



Insieme alle t-shirt e ai due abiti delle uscite finali tinti di azzurro e di giallo, è dei giorni a ridosso della sfialta il pensiero di far trascinare alla maggior parte dei modelli un sacco di plastica nero pieno "delle memorie di cui mia madre ed io l'abbiamo riempito, senza mai guardarvi dentro. Non l'abbiamo mai superato".