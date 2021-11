Sex and the City, il revaival arriva in Italia su Sky

In Italia arriva il revival di Sex and the City. Carrie e le altre stanno per tornare. Tutto quello che sappiamo finora e la domanda a cui vorremmo tutti rispondere «ma Carrie e Mr. Big stanno ancora insieme?»

And Just Like That, il nuovo capitolo della celebre serie tv, andrà in onda a dicembre su Sky (e in streaming su NOW), in contemporanea col debutto su HBO Max. Il terzo capitolo, il revival di Sex and the City arriva dunque in Italia su Sky

Carrie e le altre dunque stanno per tornare, anche se non tutte ma oramai , questo lo sapete. Eravamo convinti che And Just Like That, attesissimo revival di Sex and the City, non l'avremmo visto prima del 2022 ma poi HBO Max ha deciso di fare un regalo di Natale anticipato agli appassionati della serie. E adesso c'è una bellissima novità per i fan italiani delle indimenticabili ragazze newyorchese: il nuovo capitolo arriva anche in Italia il prossimo dicembre, in contemporanea con l'America. Su Sky e in streaming su Now. La serie seguirà, come sappiamo, le avventure di Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) alle prese con i loro cinquant'anni, mettendole di fronte a nuovi problemi e a nuovi nodi da sciogliere. Grande assente, con profondo dispiacere dei fan, Samantha, ossia Kim Cattrall. Per lanciare la serie inoltre sarà possibile dormire nell'appartamento di Carrie Bradshaw nell'Upper East Side, a partire dall'8 Novembre. Warner Bros. e Airbnb hanno accuratamente ricreato l'appartamento all'interno di una brownstone newyorchese di Carrie Bradshaw, immortalato per la prima volta nello show HBO in onore del prossimo sequel, And Just Like That.

Carrie e Mr Big

La serie vedrà, tra i protagonisti, vecchie conoscenze come Chris Noth (Mr. Big), Mario Cantone, David Eigenberg e il compianto Willie Garson, scomparso il 21 settembre all'età di 57 anni, e new entry come Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker e Karen Pittman. La serie vede, tra i produttori esecutivi, anche le stesse Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, oltre che Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky e John Melfi.

La maggiore curiosità dei fan, lo sappiamo, ruota tutta intorno a una domanda: «Ma Carrie e Mr. Big stanno ancora insieme?». Nel secondo e ultimo film li avevamo lasciati intenti a ricucire i cocci di una brutta crisi. Alla fine, però, i due ce l'avevano fatta, non deludendo le speranze di chi si era scoperto fare il tifo per loro per sei stagioni, anche nei momenti più

In And Just Like That, lo sappiamo, Mr. Big è presente, nonostante qualche incertezza iniziale del suo interprete. L'abbiamo visto, grazie alle foto rubate dai paparazzi, camminare al fianco di Carrie (alias Sarah Jessica Parker) in più occasioni, e persino in alcune scene girate a Parigi, citazione forse del finale della sesta stagione. Ma, altre foto rubate dal set, raccontano di Carrie che a un certo punto rincasa accompagnata da un altro uomo, l'attore Jon Tenney. E, tenetevi forte, lo bacia. Ma chi è quest'uomo misterioso? Non lo sappiamo. Cast e produzione, come immaginabile, hanno le bocche cucite. E le riprese sono ancora in corso.