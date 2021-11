Sex And The City: L'appartamento di Carrie Bradshaw è su Airbnb e sì, si può affittare. Dormire nell’appartamento dell’Upper East Side di Sarah Jessica Parker e provare i suoi vestiti scintillanti (gli stessi sfoggiati nell’iconica e ventennale amatissima serie tv), oggi per tutti gli amanti della serie tv è diventata una realtà.

Fashioniste di tutto il mondo, tenetevi pronte, quante di voi non hanno sognato almeno una volta di visitare o addirittura di dormire nell'appartamento di Carrie Bradshaw? Altre forse hanno sognato di dormire nel suo armadio.. o di indossare i suoi outfit...

Sono passati più di vent’anni, per la precisione 23, da quando gli editoriali sulle faccende di cuore di Carrie Bradshaw sono entrati nelle nostre vite con la serie Sex and the City. Ma il tempo sembra essersi fermato. Il grande amore per Mister Big, il matrimonio, la passione, i flirt, i rimorsi, i rancori, l'amicizia tra le quattro protagoniste... Nulla sembra essere cambiato (a parte qualche ruga in più). E se un tempo le grandi appassionate della serie tv in gita a New York non potevano fare a meno di scattarsi un selfie davanti alle scale dell’appartamento di Sarah Jessica Parker (i look strepitosi che ha sfoggiato andando incontro al suo Mr. Big non si contano) ora potranno perfino soggiornarci, il sogno è diventato realtà.

Per celebrare l’imminente uscita del nuovo capitolo di Sex and the City, And Just Like That... su HBO Max Original, infatti la pluripremiata attrice e produttrice collabora con Airbnb e Warner Bros e ci apre le porte della sua celebre casa dai mattoni rossi.

L'appartamento di Carrie Bradshaw si può affittare, il sogno è diventato realta'

Warner Bros. e Airbnb hanno accuratamente ricreato l'appartamento all'interno di una brownstone newyorchese di Carrie Bradshaw, immortalato per la prima volta nello show HBO in onore del prossimo sequel, And Just Like That. Le pareti dipinte color pistacchio ci sono, così come quel telefono cordless molto anni 2000. Il laptop nero di Carrie si trova su una scrivania in un angolo, con sopra un post-it (della password WiFi…).

Gli scaffali e gli armadietti sono completi di tutto quello che serve, dai bicchieri da Martini - perfetti per fare il Cosmopolitan - e numeri di Vogue.

E poi c'è il celebre armadio. È assolutamente pieno di vestiti, accessori e, naturalmente, Manolo Blahnik. I capi e gli oggetti iconici della serie, dalla collana d'oro di Carrie al tutù di Patricia Field che Miss Bradshaw indossa nei titoli di testa, sono elegantissime sorprese, a disposizione di chi, dopo aver affittato la casa, desidera provarli.

Sì, abbiamo detto “provarli”: riconoscendo che la moda è uno dei motivi principali per cui amiamo Sex and the City e And Just Like That, Airbnb e WarnerBrothers vogliono incoraggiare i loro ospiti a giocare. A disposizione ci saranno anche uno styling personalizzato e un servizio fotografico.

Anche la star dello show, Sarah Jessica Parker, fa parte del gioco in qualità di ospite virtuale. Al momento del check-in, ci aspetta con un saluto virtuale, nello stile del personaggio che ha reso famoso.

"Il personaggio di Carrie Bradshaw è vicino e caro al mio cuore, e rivisitare il suo mondo per il reboot di Sex and the City è stata una grande gioia", dice Sarah Jessica Parker, "Sono entusiasta del fatto che i fan possano vivere la New York di Carrie come mai prima d'ora e camminare nei suoi panni, letteralmente, per la prima volta."

Le prenotazioni per l'appartamento di Carrie Bradshaw nel quartiere newyorkese di Chelsea si aprono l'8 novembre a mezzogiorno. Il prezzo per dormire nell'appartamento di Carrie Bradshaw? Solo 23 dollari a notte - un'allusione alla prima puntata di Sex and the City di ventitré anni fa.