Sfilata Dolce & Gabbana e Valentino MFW2021-22: un omaggio all’Italia

Altro giro, altra moda! Questa volta, tocca al gran finale con Valentino e Dolce & Gabbana, cominciamo proprio a parlare di loro, con la collezione moda Autunno Inverno 2021 2022 dal titolo «Next Chapter», in cui la tecnologia, in questo nuovo decennio, viene messa a servizio dell’umanità.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana recepiscono tramite il loro lavoro la necessità di un cambiamento che è ormai necessario, e che deve coincidere con un’espressione creativa diversa, che va oltre il solo concetto di moda e di disegnare abiti, ma che costituisce un nuovo immaginario per una società futura, specialmente per tutti i ragazzi che appartengono a quella che noi definiamo Z Generation, già ufficialmente più eterogenea e all’avanguardia rispetto a quelle precedenti.

Con un radicale quanto rinvigorente cambio di direzione, dunque, i due designer dedicano i capi della loro collezione ad un mondo giovanile, fatto da tutte le libertà possibili, senza però calcare troppo la mano e sfociare nell’anarchia. Vestiti corti, colori artificiali, texture strabilianti insieme alla realtà digitale e high-tech, donano alla collezione un’estetica futurista che porta ad una visione della moda uno sguardo al futuro pieno di emozione e curiosità.

Tra l’artigianalità e la tecnologia

Per questa Milano Fashion Week, il brand ha deciso di collaborare con l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per la realizzazione dello show. D&G, infatti, ha impiegato il digitale per sviluppare dei look inaspettati e portarli dalla realtà virtuale di un computer in grado di convertire i capi dal digitale al reale o viceversa, con risultati visionari ed inaspettati. Com’è già successo per la collezione maschile dello scorso gennaio che per prima ha lanciato queste nuove prospettive futuristiche della Maison, il tocco geniale di Dolce e Gabbana è stato quello di adattare perfettamente il loro sguardo tecnologico all’iconicità della moda, mixando tradizione ed innovazione. In questo modo, l’evoluzione tecnologica si intreccia con un periodo molto importante per la moda, ossia gli anni Novanta, con la nascita delle top model.

Collezione D&G 2021-22

In tema con l’intento di celebrare la scienza e la tecnologia, c’erano sulla passerella del Teatro Metropol anche i robot umanoidi studiati dall’IIT – Istituto Italiano di Tecnologia: si trattava di un iCub e alcuni R1, frutto di costanti ricerche nel campo della robotica e dell’Intelligenza artificiale.

“Il nostro lavoro è stato un’esplorazione dell’oggi per creare un nuovo costume. Oggi bisogna rispettare la diversità” affermano i due stilisti, riferendosi specialmente all’approccio libero che i giovani d’oggi hanno nel vestire. I 140 look della collezione, infatti, riescono perfettamente ad includere tutte le differenze e le culture di un nuovo mondo.

L’esplorazione di questa unione tra innovazione e tradizione comincia dai vestiti corti moda Autunno Inverno 2021 2022: il classico abito nero mini ci riporta indietro ad una sensualità anni ’90, specie grazie alle arricciature sul seno e gli ampi scolli a barca. C’è comunque spazio per silhouettes esagerate, confezionate con materiali di ultima generazione, accompagnate da mantelle poncho in cellophane riciclato, mega piumini dorati ed enormi cappotti in effetto pelliccia.

In tutto ciò ci sono anche delle linee boxy, specialmente per quanto riguarda i vestiti blazer molto corti, indossati con pantaloncini ciclisti, col blazer in doppiopetto che richiama i look Anni ’90. Non mancano nemmeno capispalla con spalle importanti per dare un tocco ’90 alla passerella, insieme all’abito bustier in pelle argentata abbinati con calze autoreggenti e tacchi alti, senza dimenticare l’effetto animalier, questa volta, però, nella sua versione grafica. Per quel che riguarda i gioielli e gli accessori, questi sono stati resi formato maxi per conferire un look più “digital”, in cui tutto dev’essere percepito quasi come fosse in 3D.

Collezione Valentino 2021-22

Se Dolce&Gabbana ha scelto di celebrare l’innovazione e la tecnologia, Valentino rende invece omaggio a Milano e al suo patrimonio culturale, chiudendo la fashion week milanese con una sfilata in diretta direttamente dal Piccolo Teatro, fondato da Giorgio Strehler e chiuso al pubblico sin dall’inizio della pandemia, in cui i modelli hanno sfilato sulle note di “Nothing compares 2U”, cantata dal vivo dalla cantante Cosima. Anche questa volta, dunque, la Maison Valentino sceglie di valorizzare l’eredità e la cultura italiana, concentrandosi sulla ricerca della diversità e mettendo in risalto valori come quello dell’inclusività.

In contrasto con quella di D&G, dai colori brillanti, paillettes e stampe animalier, la presentazione dello Show autunno/inverno 2021-2022 la Valentino Act Collection si caratterizza per alcune peculiarità, come la scelta del colore nero combinato col bianco e la creazione di capi versatili, adatti sia per l’uomo che per la donna, secondo le esigenze personali.

In questa elegante atmosfera, Valentino apre l’immaginario di un autunno-inverno sensuale, romantico ma con un tocco di punk che, sebbene la costante del bianco e nero ed occasionalmente un po’ di oro, ci regala abiti sempre nuovi e mai ripetitivi.

Uno stile radicale

Sì, perché il concetto della Maison è quello che donne e uomini possano indossare gli stessi capi, ovviamente in taglie diverse. Come già visto nella collezione Valentino Haute Couture, camicie, cappotti, giacche e cappe possono appartenere al guardaroba sia di uomini che di donne. Un altro richiamo alla modernità delle nuove generazioni, capaci di condividere qualsiasi cosa, dagli abiti al make-up, senza dare troppo conto al proprio genere.

Dunque, i blazer, le mantelle ed i cappotti avvolgenti menzionati prima perdono la rappresentazione propriamente maschile e vengono abbinati con shorts cortissimi o minigonne a pieghe, con camicie bianche e colletto maxi. Per quanto riguarda i capi in maglia, in passerella vengono sfoggiate maglie cut-out e maglioni a coste con scollo a V; le felpe, invece, diventano dei mini-dress da portare con tacchi alti. Gli abiti per il giorno sono cortissimi, abbinati con dei Combat boots che arrivano al ginocchio e borsette con le borchie. Un mix tra romanticismo e punk, movimento giovanile che elimina il genere. Piume, trasparenze “vedo non vedo” ed inserti in pizzo rendono estremamente femminili le bluse e gli abiti da sera, risultando così ancora più sensuali.

L’eleganza senza tempo di Valentino riesce a trasformare perfettamente gli elementi propriamente maschili e femminili della moda, e gli dona il potere di rappresentare, come anche nel caso di Dolce&Gabbana, un nuovo inizio per il brand che guarda al futuro senza però dimenticare il passato.