Sfilata Fendi in Ortigia, lo stilista e creativo Kim Jones a Siracusa

Siracusa - Dopo Dolce e Gabbana, sarà Fendi a presentare le sue creazioni in Ortigia.

Lo stilista e direttore creativo di Fendi, Kim Jones, è venuto in incognito a Siracusa, per definire i dettagli dell’evento di alta moda che si terrà la seconda settimana maggio tra il Castello Maniace, il Teatro comunale e l’Antico Mercato.

Duecento gli ospiti Vip da tutto il mondo. Lo scorso anno l’evento della casa di moda si è tenuto a Ravello e in quell’occasione la località della Costiera amalfitana ha ospitato personaggi del jet-set internazionale ma soprattutto clienti facoltosi legati al mondo Fendi.