Sgarbi ricoverato, la figlia Evelina: "Ci sono miglioramenti, oggi ha voluto farsi nutrire"

Roma - «Ci sono miglioramenti, oggi ha voluto farsi nutrire. È già un passo avanti». Ospite a La volta buona, Evelina Sgarbi è intervenuta per dare aggiornamenti sulle condizioni di salute del padre, Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa della sindrome depressiva che da tempo lo affligge. «L'ho trovato molto male, non pensavo fosse così grave la situazione», ha esordito la terzogenita del critico d'arte a La Volta Buona, dove è stata invitata da Caterina Balivo. «Tutti conosciamo la sua vitalità. Vederlo così, è stato pesante. Oggi però ha voluto farsi nutrire, è già un passo avanti. Ha preso del peso e quindi è un segnale di miglioramento».

«Penso sia il caso di spostarlo in una struttura che sia specializzata in materia psichiatrica. Trattarlo come se facesse riabilitazione e fosse centenario non penso sia la strategia giusta. Sicuramente lo stanno curando dal punto di vista psichiatrico, ma penso abbia bisogno di un posto adibito solo a questo», ha detto Evelina Sgarbi in diretta su Rai 1. «Sono molto scossa, non mi aspettavo che la situazione fosse così tanto grave. Lui parla pochissimo, è sempre a letto. Io sono scossa per come si sia arrivati a questo punto».