Shakira, il nuovo fidanzato è Lucien Laviscount, 16 anni più giovane

Archiviato Gerard Piqué, Shakira è pronta per un nuovo amore. La cantante colombiana si sarebbe invaghita di Lucien Laviscount, diventato noto grazie al ruolo di Alfie nella serie tv Emily in Paris. A quanto pare l'artista avrebbe scelto personalmente l'attore come protagonista del videoclip della sua ultima canzone, Punteria.

Al Daily Mail gli amici di Shakira hanno confermato che lei e Lucien stanno insieme, ma al momento non sono ancora "molto coinvolti", con grande sollievo di chi è più vicino alla musicista. "Shakira desidera disperatamente innamorarsi, ma i suoi amici sono preoccupati perché Lucien è diventato famoso frequentando donne che erano tutte meno famose di Shakira. Sanno che Lucien è un rimpiazzo", ha rivelato una fonte al Daily Mail, assicurando che la cantante non ha ancora superato del tutto la rottura con Piqué.

Da quando Lucien Laviscount è stato visto a New York in compagnia di Shakira i due hanno cominciato a popolare le cronache e le fantasie dei fan che scommettono sull'inizio di una storia d'amore tra la popstar e l'attore che hanno mostrato una certa intesa sul set del video di Punteria, il singolo di Shakira contenuto nel suo ultimo album, Las Mujeres Ya No Lloran. Shakira, che aveva annunciato un'esibizione dal vivo nell'iconica Times Square a beneficio dei fan che l'avrebbero raggiunta, ha approfittato della sua permanenza a New York per cenare in uno dei ristoranti italiani della città, Carbone, con Laviscount che è stato scelto da lei come personaggio maschile del videoclip del singolo realizzato con Cardi B. Dopo la cena Shakira e Laviscount hanno camminato per la strada in atteggiamento disinvolto dove li attendevano diversi fotografi. Sempre insieme hanno lasciato il posto a bordo dello stesso SUV. Questo accadeva lo scorso 26 marzo, da allora nessuna conferma su una love story dai due diretti interessati sulla quale, però, scommette il Daily Mail che si sbilancia aggiungendo dettagli. I due si starebbero frequentando ma, al momento, il legame non è così profondo. La versione troverebbe corrispondenza con le ultime dichiarazioni di Shakira sulla sua vita sentimentale. Dopo la rottura con Gerard Piqué, la cantante si è detta parecchio sfiduciata rispetto alla possibilità di trovare un nuovo amore, per questo, secondo alcuni, il suo avvicinamento all'attore inglese potrebbe essere temporaneo e tutto a vantaggio della promozione del suo ultimo singolo che spinge l'album appena uscito, il primo dopo sette anni.