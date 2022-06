Shakira si separa da Piqué dopo 12 anni

Barcellona - Shakira e il difensore del Barcellona Gerard Piqué si sono lasciati. Lo hanno confermato i diretti interessati con una nota congiunta diffusa dagli agenti della cantante: “Siamo spiacenti di confermare - si legge nella dichiarazione dei due - che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la loro privacy. Grazie per la vostra comprensione".

Shakira e Piqué, campione del mondo con la Spagna nel 2010 e d'Europa nel 2012, stanno insieme dal 2010 e hanno due figli insieme: Milan e Sasha. A spingere la popstar verso la rottura sarebbe stato un tradimento.

La vita notturna di Piquè senza Shakira

Secondo El Periodico, che cita fonti vicine alla coppia, Shakira avrebbe scoperto un tradimento da parte del compagno. Piquè sarebbe stato visto più volte frequentare night club fino a notte fonde insieme a un gruppo di amici. In occasione di queste scorribande notturne, il campione avrebbe tradito la compagna. Nell’articolo di El Periodico firmato da Pérez de Rozas e Laura Fa, si legge “La cantante l'ha beccato con un'altra e stanno per separarsi”. Già da un mese, il campione si sarebbe trasferito nel suo appartamento da scapolo, un attico in Carrer de Muntaner vicino a Plaça Adrià, lo stesso che condivideva con Shakira all’inizio della loro relazione.

Piquè starebbe frequentando una studentessa 20enne

Avrebbe già un nome e un volto la studentessa per la quale Piquè avrebbe perso la testa. Si tratterebbe di una “una giovane bionda sui 20 anni, che studia e lavora come hostess di eventi”. Dopo averla conosciuta e dopo che Shakira avrebbe scoperto la relazione, Piquè si sarebbe trasferito nel suo appartamento da single. Una crisi tra i due era nell'aria. Da mesi i due non pubblicano foto di coppia sui social e ad aprile Shakira è partita da sola per le vacanze alla volta di Ibiza insieme ai figli nati dalla relazione con Piquè, senza che il campione li seguisse. A breve, mediante un comunicato congiunto, i due potrebbero annunciare ufficialmente la decisione di separarsi.