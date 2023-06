Si è sposato Alessandro Sallusti. VD

Milano - Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli hanno detto «sì». Il direttore di Libero e l'opinionista Tv si sono uniti in matrimonio lo scorso 31 maggio, a Milano, con rito civile officiato dal sindaco Beppe Sala. Una cerimonia semplice, davanti a pochissimi ospiti, solo le rispettive famiglie.

Una cerimonia che la coppia avrebbe voluto tenere segreta, ma la notizia è trapelata presto. «Volevo dirvelo io così! Non sono riuscita a fare sorpresa! Ma sono molto felice», ha scritto la neo posa su Instagram condividendo un breve video registrato a Lerici, dove domenica 4 giugno c'è stata una seconda cerimonia a cui hanno partecipato anche gli amici più stretti della coppia. Un giorno doppiamente felice, lo stesso del cinquantesimo compleanno di Patrizia Groppelli, che ha ringraziato pubblicamente gli ospiti, invitati con la scusa di partecipare a una festa per il suo compleanno, l'amico stilista Lorenzo Serafini, che le ha fatto un abito in due giorni, e il marito: «Lui sa perché», ha scritto nel messaggio condiviso con i follower.

Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli stanno insieme dal 2016. I due si conoscevano già da tempo e spesso andavano in vacanza con Daniela Santanchè, che all'epoca stava con Sallusti, e il principe Dimitri Kunz d'Asburgo Lorena, marito della Groppelli. Protagonisti di un presunto tradimento, questi ultimi presto si misero insieme (e ancora oggi fanno coppia) stesso destino per Sallusti e Groppelli, che proprio in quei giorni si avvicinarono in modo inatteso. Il resto è storia recente. Le uscite a quattro sono ormai archiviate, ma tutti hanno trovato il loro lieto fine.