Si gira un film, il regista Daniel Espinosa cerca attori

Al via i casting del prossimo film di Daniel Espinosa, dal titolo provvisorio “Madame Luna”, prodotto da Dugong Film, Momento Film ed Adomeit Film, che si girerà in Italia nella primavera del 2022. In questa prima fase si stanno cercando i protagonisti, e altri attori secondari importanti.

Daniel Espinosa è un regista di fama internazionale con diverse importanti produzioni ad Hollywood. La svolta di Espinosa come regista è arrivata nel 2010, con ‘Soldi facili’. Tale film ha poi aperto la strada al primo lungometraggio americano di grande successo, ‘Safe House’ (2012), con Denzel Washington e Ryan Reynolds. Nel 2017, è stato rilasciato l'attesissimo film di fantascienza di Espinosa ‘Life’, con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds. Daniel Espinosa è ora in post-produzione con ‘Morbius’, lo spin-off di Spiderman della Sony, con Jared Leto, attore già vincitore di un premio oscar, nel ruolo principale.

Il casting è curato da Maurilio Mangano (U.I.C.D.), con una lunga esperienza nelle ricerche per casting televisivi e cinematografici, fra i suoi ultimi lavori, Il Traditore.

Per questo film si cercano vari attori:

DONNA di origine Eritrea dai 25 ai 55 anni - che parli tigrino e arabo, inglese, italiano RAGAZZA di origine Eritrea dai 18 ai 30 anni - aspetto giovane, che parli tigrino RAGAZZO di origine Eritrea dai 18 ai 30 anni - che parli di tigrino.

DONNA di origine Eritrea dai 40 ai 65 - che parli tigrino

UOMO afro-discendente dai 30 ai 45: tratti somatici del Maghreb

RAGAZZE afro-discendenti dai 18 ai 35: tratti somatici Africa dell’Ovest

RAGAZZO afro-discendente dai 25 ai 45: tratti somatici centro-africani

Chi possiede tutti i requisiti e volesse candidarsi per il ruolo può inviare in un’unica mail il seguente materiale:

-Una foto primo piano su sfondo neutro (parete bianca)

-Una foto figura intera su sfondo neutro (parete bianca)

-Una foto in primo piano truccato e vestito da donna (parete bianca)

-Un Cv contenente tutti i contatti telefonici, email, e dati fisici

[no autoscatti, no occhiali da sole, no foto personali]

Tutto il materiale deve essere inviato all'indirizzo mail streetcastingmadameluna@gmail.com : e deve essere semplicemente ALLEGATO alla mail, non si accettano file inviati tramite Wetransfer / JumboMail / Google Drive etc.