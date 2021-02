"Sì, sono incinta”, Belen Rodriguez conferma la lieta notizia

Belen Rodriguez è al suo quinto mese di gravidanza e il papà si ciama Antonino Spinalbese, felicemente innamorata, la showgirl è rimasta incinta dopo appena quattro mesi di relazione.



Roma, 9 febbraio 2021 - 'Il corpo che cambia, la mente che evolve ..'. Se l'ultimo post pbblicato su Instagram, di Belen poteva scatenare voci di corridoio su una nuova dolce attesa, è la stessa Rodigruez in prima persona a metterle a tacere, annunciando, sul numero di Chi in edicola questa settimana, la sua gravidanza.

"Sono entrata nel quinto mese di gravidanza", rivela la showgirl, che dopo il primo figlio, Santiago, ora ha confessato di credere di aspettare una bambina. Il papà del futuro nascituro/a è Antonino Spinalbese, l'hairstylist di 25 anni, conosciuto otto mesi fa con il quale da allora fa coppia fissa dopo lafine dellasua storia con Stefano De Martino.



Sul nuovo fidanzato Antonio, la showgirl argentina, 36 anni, ha detto: «Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello sono coerente. ‘Mamma mia, che bel viso che hai!’, gli ho detto».



Belen ha aggiunto: «Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli ‘stronzi’ ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo ‘gentile’». La sudamericana, a proposito del fatto che il suo partner sia un ragazzo ‘semplice’, ha dichiarato: «Cercano sempre di sminuire la persona con la quale sto, dicendo che guadagna meno di me, la trovo una cosa allucinante. Io direi tanto di cappello, perché ha avuto le palle di conquistare una che viene corteggiata da persone ‘potenti’, ma anche tanto di cappello per la famosa che non si perde in cazzate. Io l’albergo più bello del mondo me lo posso pagare da sola».

Belen ha rivelato di esser rimasta incinta dopo quattro mesi di relazione: «Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice ‘Aspettiamo’. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità».