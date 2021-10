Si sposano i Me contro Te, i due youtuber palermitani. VIDEO

Como - I Me Contro Te si sposano. Dopo oltre 9 anni di fidanzamento Luì ha chiesto la mano della sua Sofì nella romantica cornice del Lago di Como. Il video ovviamente è stato caricato nella pagina YouTube dei due ragazzi palermitani. E i fan sono impazziti di gioia. Nel video, sulle note di Principessa, Sofì scende dalla barca per raggiungere Luì, che vestito di tutto punto con un abito elegante blu, la sta aspettando. Lungo il percorso la youtuber trova delle parole scritte: “Come in una favola“, “Mi fai volare“, “Tu mi fai cantare“, “Quel giorno si è avverato“. Una volta raggiunto il suo fidanzato Sofia ha sentito Luigi pronunciare la fatidica domanda: «Mi vuoi sposare?». Lei, tra le lacrime vedendo Luì in ginocchio che le porge l’anello, ha detto: «Sì!». Il momento finisce con un lungo abbraccio e Luì che mette l'anello a Sofì. Dopo un romantico bacio i due si sono voltati per ammirare lo stupendo panorama che il Lago di Como gli stava regalando.

Madonna che brividi, ho appena sentito uscire dalla bocca di Luì la frase "Mi vuoi sposare", sono andata fuori di testa e non ci stavo capendo più nulla», scrive una fan sul suo Instagram, e ancora «Siete la coppia più bella di sempre». Commozione e felicità anche tra i fan della coppia: «Sto piangendo ancora, ragazzi meritate il meglio».

Al momento non si conosce la data del loro matrimonio.