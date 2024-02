Si vende la casa del terrazzo giallo ad Alicudi

Alicudi - Nell'isola di Alicudi è i vendita la casa simbolo dell'isola, la casa del terrazzo giallo, un fabbricato di prestigio su due livelli composto da due abitazioni con ingressi indipendenti che possono essere anche utilizzati unicamente. La parte alta si accede dal terrazzo con la pavimentazione gialla con una stupenda vista mare, che è composta da due camere con balcone vista mare, da un bagno disimpegnato da entrambe camere e da una camera attualmente utilizzata come deposito che si accede dal terrazzo.

Nella parte bassa che si accede dal grande terrazzo, troviamo la tipica suddivisione delle case eoliane, tre camere che si affacciano sul terrazzo, di cui una adibita a cucina ed un bagno esterno che si accede sul terrazzo. La casa è stata pubblicata su diverse riviste di design ed anche stata set per pubblicità, al momento la parte bassa viene affittata per brevi periodi con ottimi risultati. L'arredamento è compreso, non sono inclusi oggetti ed effetti personali.

L'immobile è in ottimo stato di conservazione e di manutenzione. Dal porto dista circa 30-35 minuti a piedi, il trasporto dei bagagli e della spesa avviene sull'isola con i muli.