Ragusa - Cento candeline per la ex professoressa di Educazione fisica Antonietta Battaglia, il 21 agosto. A consegnare la targa per conto del sindaco Peppe Cassì, il consigliere comunale Carmelo Anzaldo.

Un grande sorriso e presenza di spirito della prof ragusana che ha dato il proprio contributo per fare crescere la cultura fisica di centinaia di studenti e studentesse ragusane. Antonietta è ospite delle suore dell’istituto Sacro Cuore.