Silvio Berlusconi e Marta Fascina presto sposi? arriva l’indiscrezione

Silvio Berlusconi potrebbe sposarsi con Marta Fascina: a suggerirlo alcuni indizi e indiscrezioni emerse negli ultimi giorni.

Silvio Berlusconi “si sposa con Marta Fascina“'

Il rumor rimbalza da Arcore ed è stato riportato da Libero Quotidiano. Solo gossip? Pare proprio di no. Fonti di Forza Italia hanno confermato che c’è aria di matrimonio tra l’imprenditore 85enne e la deputata azzurra 32enne, Marta Frascini

Silvio Berlusconi potrebbe convolare a nozze con la sua nuova compagna, Marta Fascini. A lanciare l’indiscrezione è il quotidiano Libero che parla di un annuncio imminente da parte della coppia a circa due anni dall”inizio della loro relazione d'amore

Se il tutto dovesse essere confermato, questo, sarebbe il terzo matrimonio per il leader di Forza Italia dopo quello con Carla Dall’Oglio e con Veronica Lario. I due sono stati fotografati insieme per la prima volta nel 2020 e pare che a farli incontrare sia stato proprio Adriano Galliani.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sposano? Il commento di Francesca Pascale

Sul rumor è intervenuta anche Francesca Pascale, sentimentalmente legata a Berlusconi dal 2009 al 2019. Assicurando di non portare rancore e facendo i suoi auguri alla coppia, proprio lei che nel 2014 aveva dichiarato che “gli chiedo tutti i giorni di sposarmi“, si è detta felice che il presidente abbia una condizione sentimentale che lo porta alla tranquillità. “Io gli voglio ancora bene, è stata la persona più importante in una fase difficile della mia vita, quando uno ha vent’anni e non è più nell’adolescenza e nemmeno nella maturità“, ha aggiunto intercettata da Repubblica.

Se dovessero invitarla alle nozze, lei ci andrà e “fumerò un joint per disobbedienza civile“.