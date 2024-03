Silvio Berlusconi, la porta segreta dietro una libreria a Palazzo Grazioli

Roma - Una porta segreta a Palazzo Grazioli in quella che fu la dimora (dal 1995 al 2020) di Silvio Berlusconi in questi giorni divenuta sede dell'associazione della Stampa Estera in Italia. A scoprirla i nuovi "inquilini", alcuni giornalisti da poco insiedati dopo il trasloco da via dell'Umiltà. A raccontarlo attraverso un video pubblicato su X è stato il corrispondente del Times di Londra Tom Kington. «La porta segreta fa accedere a una scala sul retro. Un buon modo per consentire agli ospiti delle festa di andarsene in fretta?», ha scritto il giornalista.

La scoperta arriva a sei giorni dall'ingresso nella sede da parte della Stampa Estera, la storica organizzazione che conta 450 corrispondenti da tutto il mondo, rappresentanti di 55 Paesi e 350 media e vanta 112 anni di vita. «La nuova sede - hanno scritto nella nota del 19 marzo - si colloca in uno degli edifici storici più importanti della Capitale, tuttora appartenente alla nobile famiglia romana dei Grazioli, con una struttura originaria risalente al '600 e occupa gli stessi locali che per anni sono stati residenza romana e ufficio politico dell'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi».

«Siamo orgogliosi e felici della nostra nuova sede - ha detto la Presidente Esma ÇakÕr - che ci darà una nuova carica per raccontare al mondo l'Italia, lo splendido Paese che ci ospita con molta generosità»