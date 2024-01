Simona Ventura e Giovanni Terzi sposi nel 2024

Galeotta è stata una cena organizzata dal direttore di “Gente”, Umberto Brindani e dalla moglie nel 2018: in quell’occasione Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono incontrati per la prima volta ed è stato subito amore. «In realtà ci eravamo già visti in aeroporto qualche tempo prima. Ci siamo guardati, c'erano anche altre persone. Lui poi mi ha fatto la dedica sul suo libro “Eroi quotidiani”. Ci è battuto il cuore», ha confessato la showgirl.

«Sono amici di entrambi - ha detto Terzi della famosa cena a casa Brindani - . Avevano invitato Simona chiedendole se andava bene che partecipassi anche io. A lei avevano chiesto la stessa cosa. Lì ci siamo incontrati per la prima volta».

Il matrimonio nel 2024

I due si sposeranno. «Oggi è un giorno in cui ci avviciniamo di più a quella data - ha spiegato Terzi - . La verità è che noi la sappiamo, però sinceramente l'abbiamo definita due volte ed è successo di tutto. A tre mesi dalla data, la faremo sapere».