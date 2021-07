Simona Ventura in vacanza: spunta la foto della prova in costume, superata

Simona Ventura a 54 anni sfoggia in bikini un fisico in forma perfetta. La conduttrice si trova in vacanza a Rimini con i figli e il compagno Giovanni Terzi. Dopo un anno ricco di impegni e novità (il 2019 ha sancito il suo ritorno in Rai), anche Simona Ventura è andata in vacanza e condivide la foto in cocstume per la gioioia dei suoi fan. Il volto noto della tv condivide uno scatto che la ritrae in bikini e a 54 anni sfoggia ancora un fisico in perfetta forma.

La conduttrice ha scelto le spiagge di Rimini per rilassarsi insieme al compagno Giovanni Terzi, ai figli Giacomo e Caterina (il maggiore, Niccolò Bettarini, si trova a Ibiza con gli amici), alla sorella Sara Ventura e al nipotino Enea. La foto in due pezzi gliel'ha scattata il suo Giovanni con cui Simona ormai da alcuni anni sta vivendo una bellissima storia d'amore.

Simona Ventura in vacanza, prova in costume superata

Simona Ventura si gode le vacanze e mentre è in spiaggia non dimentica i follower. Dal suo account Instagram infatti la conduttrice ha postato dei suoi scatti mentre sorridente indossa un costume intero, seguiti dalla didascalia: «Ed eccole qui – ha scritto sul social - le foto in costume dell’#estate2021. Con fatica immane … Che ne dite del risultato?! Ps: costume vecchio». La reazione dei follower non si è fatta attendere, i numerosi fan hanno riempito il post di like e sommerso la bacheca con commenti entusiastici. A congratularsi con Simona Ventura anche amici vip come l’ex naufraga Elisa Isoardi, che sentenzia: «Bellissima!»



Nella condivisione successiva invece Simona Ventura si è sempre mostrata in costume ma la foto, come ha confessato sul social, risale a qualche anno fa ed è un ricordo a tema Olimpiadi: «Foto - ha scritto nella didascalia - che “viene buona” ogni 4 anni (quest‘ anno 5). Ho avuto la fortuna di vivere le Olimpiadi da giornalista a #BARCELLONA92. Una delle più belle esperienze della mia vita! Una redazione giovane e validissima, quella di #telemontecarlo. Li seppi che sarei passata in Rai a #LaDomenicasportiva! Un’ estate indimenticabile! Non vedo l’ora di vedere #Tokyo2020, le #olimpiadi più difficili… Un grande in bocca al lupo al nostro squadrone italiano 🇮🇹 e alla squadra di @raisport!! Forza e coraggio 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 #Olympics».