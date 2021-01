Simone Rocha x H&M: l'11 marzo la nuova collezione

E' ufficiale: sta per arrivare la nuova collaborazione di H&M realizzata con la designer irlandese Simone Rocha. Il brand di fast fashion svedese infatti è solito proporre ogni anno una speciale collezione, una capsule collection per essere precisi, con uno stilista di fama mondiale. Tra le collaborazioni passate, le più iconiche sono senz'altro quelle con Cavalli nel 2007 (la più costosa), Versace nel 2011, Maison Margiela nel 2012, Balmain nel 2015 e Moschino nel 2018. Solitamente c'è da perdere la testa: queste collaborazioni permettono l'acquisto di un capo da passerella a un prezzo decisamente inferiore. Forse chiudendo un occhio su qualità e sostenibilità, ma restando firmato, anzi firmatissimo. Ed eccoci alla novità annunciata il 14 gennaio da H&M sui propri canali social: la prossima designer è Simone Rocha e la collezione in edizione limitata sarà disponibile dall'11 marzo presso negozi selezionati (e senz'altro ridotti visto la chiusura di molti store H&M) e anche sul sito ufficiale.

Chi è Simone Rocha





Simone Rocha



Se non avete mai sentito parlare di Simone Rocha significa che non avete letto il nostro articolo sul look di capodanno (che può essere ovviamente riciclato). E questo non va bene. Potete rimediare qui. Ora che vi siete rinfrescati la memoria, cerchiamo di capire meglio perché un'azienda come H&M abbia deciso di sposare la sua estetica romantica per la special collection del 2021. Da talento emergente, come viene definita dal 2010 quando debutta alla London Fashion Week dopo la laurea alla Central Saint Martin di Londra (una delle scuole di moda più valide), Simone Rocha è diventata un vero e proprio fenomeno internazionale. Senz'altro la collaborazione con Moncler Genius, in vita dal 2018, ha ampliato la sua riconoscibiltà, sempre più amata per quel gusto onirico e raffinato che contraddistingue ogni collezione. I suoi capi infatti trasmettono senza filtri la sua personalità, le sue emozioni, come pensieri cuciti insieme con pizzi e fili di perle. Molto attenta all'inclusività e sensibile alle rivendicazioni femministe, Simone Rocha parla di un potere individuale sui generis fatto di delicatezza, libertà di espressione, unicità. Ecco che H&M la vuole nel suo team: questa capacità di parlare di attualità attraverso i propri vestiti è preziosissima. E incredibilmente commerciale.

Il mood della collezione





Simone Rocha x H&M



Il primo desiderio di Simone Rocha è di rendere la capsule collection accessibile proprio a tutti: donne, uomini, bambini. Per la prima volta la designer condivide la sua moda con un pubblico vastissimo, persone di nazionalità, età e taglie diversissime. E per molte di loro questa collezione sarà un'introduzione all'estetica della designer, un primissimo approccio. Per questo ogni pezzo ricorderà un momento importante del marchio per ricostruirne la storia completa fino ad oggi. Un grande lavoro d'archivio: vedremo abiti di pizzo, camicie di popeline oversize con applicazioni di paillettes e ricami di perle, stampe botaniche, maniche a sbuffo. Le icone di Simone Rocha, compresi i cerchietti con sculture in perle di vetro. Bellezza che non rinuncia a praticità e versatilità, punto fondamentale anche per H&M: via libera a movimento, morbidezza e comfort.

Madrine di questa collezione sono 3 donne: l'attrice di Normal People Daisy Edgar-Jones, l'attivista Adwoa Aboah e l'artista Kesewa Aboah, tutte e tre viste indossare gli abiti della capsule mentre raccontano quali aspetti hanno apprezzato del progetto.

L'11 marzo è alle porte e forse la collezione di Simone Rocha x H&M sarà tra i primi acquisti che faremo per la primavera/estate 2021. Voi cosa ne pensate?